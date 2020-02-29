Супрун дала несподівану пораду про профілактику від коронавіруса: допоможе хіт про Путіна

Запобігти поширенню коронавіруса допоможе правильне миття рук, наголошує Супрун
Від коронавіруса та грипу рекомендованою профілактикою, яка допомагає запобігти поширенню збудників хвороб, є ретельне, часте і правильне миття рук. Уляна Супрун звернула увагу, що від такого простого правила часто просто відмахуються руками - і марно.
Колишня керівниця МОЗ України на своїй сторінці в Facebook наголосила, що від якості миття залежить ваша безпека, а також людей навколо.
Також медик дала ряд рекомендацій, як правильно мити руки, а в якості лайфхака навела відому пісеньку про російського президента - виявляється, наспівуючи хіт харківських ультрас можна правильно розрахувати необхідний для миття час.
Так, згідно з результатами деяких досліджень та опитувань, люди забувають мити руки, або роблять це недостатньо ретельно, щоб знищити небезпечні патогени, які можуть жити на брудних руках і викликати хвороби.
Мити руки потрібно щонайменше 20-30 секунд. Якщо на руках помітний бруд, тривалість миття треба продовжити до 40-60 секунд.
"Аби дотриматися необхідної тривалості, можна співати мелодію "Путін ху*ло" мінімум два рази", - пише Супрун, також вказавши лінк на мелодію - http://bit.ly/2T8g0mz
"Мийте руки правильно і ретельно, пам'ятайте, що Путін ху*ло, та будьте здорові", - закликала Супрун.
Нагадаємо, що пісеньку "Путін ху*ло" придумали і вперше виконали вболівальники футбольного клубу "Металіст" у Харкові навесні 2014 року. Незабаром мелодія широко поширилася, отримавши ряд обробок і варіацій та стала інтернет-мемом. У липні 2014-го українські астрономи навіть назвали зірку KIC 9696936 "Putin-Huilo" - і хоча назва не є офіційною, подія отримала широкий резонанс у міжнародній пресі.