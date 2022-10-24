Суперзасіб на всі випадки життя з вашої аптечки: коштує лише кілька гривень

Добриво для рослин

Ацетилсаліцилова кислота, яка міститься в таблетках аспірину, допомагає стимулювати зростання кімнатних рослин і зробить їх стійкішими до захворювань. Одна таблетка аспірину у воді для зрізаних квітів допомагає продовжити свіжість.

Додайте подрібнену таблетку у вазу або кілька таблеток потовчіть в порошок і додайте в землю.

Засоби для виведення плям

Аспірин чудово справляється з плямами поту на одязі. Такі плями складно видалити звичайним пральним порошком. Візьміть три таблетки аспірину, подрібніть до порошку, змішайте з невеликою кількістю води, щоб вийшла густа паста.

Нанесіть цю пасту на пляму, залиште на дві години, а потім виперіть одяг у звичному режимі.

Пом'якшувач для шкіри ніг

Шкіра на ногах теж потребує ретельного догляду і, якщо вона огрубіла – вам допоможе аспірин. Подрібніть п'ять таблеток аспірину й отриманий порошок змішайте з чайною ложкою лимонного соку та чайною ложкою води.

Нанесіть пасту на шкіру, що огрубіла, на стопі або на лікоть. Залишіть на 10 хвилин. Потім змийте теплою водою і нанесіть живильний крем.

Засіб від іржі

Видалити іржу з невеликих предметів у будинку вам також допоможе звичайний аспірин. Змочіть іржаві предмети звичайною водою, а потім нанесіть на них подрібнений аспірин. Залишіть на 10-15 хвилин, потім протріть серветкою або тканиною. Якщо іржа не зійшла повністю – повторіть процедуру ще раз.

Засіб від прищів

Пару таблеток аспірину подрібніть на порошок і додайте трохи води або соку лимона. Готову пасту нанесіть двічі на день на прищики та тримайте 5 хвилин. Потім змивайте водою і змастіть живильним кремом.

Маска для обличчя

Знаменита Марлен Дітріх регулярно робила собі маски з використанням аспірину. Для цієї маски потрібно подрібнити 7 таблеток аспірину, 3 ложки натурального йогурту або сметани та 1 ложку меду. Нанесіть на шкіру та змийте чистою водою через 20-30 хвилин. Використовувати таку маску можна через день.

Засіб від лупи

Подрібніть одну таблетку аспірину та змішайте з однією порцією шампуню для волосся. Розподіліть по прикореневій частині та шкірі голови, зробіть масаж шкіри, через пару хвилин змийте. Потім промийте волосся звичайним способом.

Зміцнення нігтів

Прибрати з нігтів жовтий наліт та зміцнити нігтьову пластину допоможе звичайний аспірин. Пару пігулок подрібніть, змішайте з ложкою морської солі, додайте пару крапель вітаміну А і залийте склянкою теплої води. Потримайте там пальці хвилин десять.

Очищення труб

Проблему забитих труб допоможе вирішити аспірин. Щоб прочистити нескладне забруднення у каналізації, киньте туди пару розчинних таблеток аспірину (шипучих). Зверху влийте трохи оцту. Через кілька хвилин увімкніть воду і попрацюйте вантузом.