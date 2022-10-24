Суперсредство на все случаи жизни из вашей аптечки: стоит всего несколько гривен

Удобрение для растений

Ацетилсалициловая кислота, которая содержится в таблетках аспирина, помогает стимулировать рост комнатных растений и сделает их более стойкими к заболеваниям. Одна таблетка аспирина в воде для срезанных цветов помогает продлить им свежесть.

Добавьте размельченную таблетку в вазу или несколько таблеток растолките в порошок и добавьте в землю.

Пятновыводитель

Аспирин отлично справляется с пятнами пота на одежде. Такие пятна сложно удалить обычным стиральным порошком. Возьмите три таблетки аспирина, размельчите до состояния порошка, смешайте с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая паста.

Нанесите эту пасту на пятно, оставьте на два часа, а потом постирайте одежду в привычном режиме.

Смягчитель для кожи ног

Кожа на ногах тоже требует тщательного ухода и, если она огрубела - вам поможет аспирин. Измельчите пять таблеток аспирина и полученный порошок смешайте с чайной ложкой лимонного сока и чайной ложкой воды.

Нанесите пасту на огрубевшую кожу на стопе или на локоть. Оставьте на 10 минут. Потом смойте теплой водой и нанесите питательный крем.

Средство от ржавчины

Удалить ржавчину с небольших предметов в доме вам тоже поможет обычный аспирин. Смочите заржавевшие предметы обычной водой, а потом нанесите на них измельченный аспирин. Оставьте на 10-15 минут, потом протрите салфеткой или тканью. Если ржавчина не сошла полностью - повторите процедуру еще раз.

Средство от прыщей

Пару таблеток аспирина измельчите в порошок и добавьте немного воды или сока лимона. Готовую пасту наносите дважды в день на прыщики и держите 5 минут. Потом смывайте водой и смажьте питательным кремом.

Маска для лица

Знаменитая Марлен Дитрих регулярно делала себе маски с использованием аспирина. Для этой маски нужно размельчить 7 таблеток аспирина, 3 ложки натурального йогурта или сметаны и 1 ложку меда. Нанесите на кожу и смойте чистой водой через 20-30 минут. Использовать такую маску можно через день.

Средство от перхоти

Измельчите одну таблетку аспирина и смешайте с одной порцией шампуня для волос. Распределите по прикорневой части и коже головы, сделайте массаж кожи, через пару минут смойте. Потом промойте волосы обычным способом.

Укрепление ногтей

Убрать с ногтей желтый налет и укрепить ногтевую пластину поможет обычный аспирин. Пару таблеток размельчите, смешайте с ложкой морской соли, добавьте пару капель витамина А и залейте стаканом теплой воды. Подержите там пальцы минут 10.

Очистка труб

Проблему забитых труб поможет решить аспирин. Чтобы прочистить несложное загрязнение в канализации, бросьте туда пару растворимых таблеток аспирина (шипучих). Сверху влейте немного уксуса. Через пару минут включите воду и поработайте вантузом.