Суперсніданок з високим вмістом білка, який насичує енергією на весь день

Що їсти на сніданок

На сніданок варто їсти чим більше білка, адже він може зарядити енергією та дати відчуття ситості та задоволення протягом кількох годин. Якщо ви тренуєтеся, це також може сприяти відновленню м’язів.

Дієтолог Керолайн Томасон розповів, що більшість людей схильні пропускати сніданок або зосереджуватися лише на одному макронутрієнті. Але правда в тому, що ідеальний сніданок повинен містити збалансоване поєднання білка, складних вуглеводів, корисних жирів та клітковини. Саме кіш з броколі, білою квасолею та сиром містить їх.

Окрім 21 грама білка з яєць, білої квасолі та сиру, він також містить виграшне поєднання поживних речовин.

Як приготувати кіш з броколі та квасолею

Інгредієнти:

1 броколі

1 ст.л оливкової олії

6 великих яєць

сиру пармезан

розмарин

1 банка промитої консервованої квасолі

Розігрійте духовку до 220°C. Візьміть форму діаметром 23 см та змастіть олією.

Змішайте броколі з олією та викладіть на деко рівним шаром. Запікайте до м’якості та легкого підрум’янення, приблизно 15 хвилин. Зменште температуру духовки до 190°C.

Тим часом збийте яйця, сир та розмарин в середній мисці до однорідної маси. Додайте промиту квасолю та смажену броколі.

Перекладіть яєчну суміш у підготовлену форму. Випікайте, поки кіш не застигне, а краї не стануть золотисто-коричневими - приблизно 30-34 хвилини. Дайте постояти 10 хвилин перед нарізанням.

Кіш з броколі та квасолею (фото: eatingwell.com)

Чим корисний кіш

Він наповнений клітковиною

Клітковина підтримує здоровий рівень цукру в крові та холестерину, а також відіграє ключову роль у здоров’ї травлення

Біла квасоля та броколі в цьому рецепті разом забезпечують 4 г клітковини на порцію, або 14% від рекомендованої добової норми.

Легкий у приготуванні

Його не обов'язково готувати вранці, це можна зробити у будь-який день ввечері і у вас буде багатий на білок і поживні речовини сніданок.

Ще один плюс - ви можете заморозити цей кіш і розморожувати вранці перед споживанням.

Багатий на вітаміни та мінерали

Суміш яєць, броколі, квасолі та молочних продуктів у цьому рецепті містить потужний комплекс вітамінів та мінералів.

Кожна порція забезпечує майже чверть рекомендованої добової норми цинку та кальцію, а також 17% добової норми заліза та 12% добової норми магнію. Ці поживні речовини наполегливо працюють для підтримки здорової імунної системи, вироблення енергії та здоров'я кісток.