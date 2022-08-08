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Суперполнолуние и Персеиды: когда произойдут два самых красивых явления в августе

Фото: Суперлуние в августе 2022 (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Полнолуние в августе станет последним супер полнолунием в 2022 году. Особенного шарма красивой луне добавит метеоритный дождь Персеиды.

Когда можно будет наблюдать два самых красивых небесных явления, рассказали в Space.com.

По данным ученых, четвертое супер полнолуние наступит в четверг, 11 августа. Полная Луна наступит приблизительно в 14:36 по киевскому времени.

Полнолуние приходит каждый месяц - это период, когда луна и солнце оказываются друг напротив друга, и солнечный свет падает прямо на поверхность луны.

А вот супер полнолуние бывает значительно реже - это явление, когда полная луна совпадает с самым большим сближением луны с Землей (перигей). Под обозначение Суперлуны подпадает и полная Луна, которая находится в 90% от перигея.

В этом году Супер полнолуние наблюдалось несколько месяцев подряд - в мае, июне и июле. Ожидается, что такие полнолуния будут в 2023, 2024 и в 2025 годах.

Супер полнолуние совпадет с еще одни невероятно красивым космическим явлением - метеоритным потоком Персеиды. Обычно во время потока Персеиды падает до 50-60 метеоров в час. Но в Супер полнолуние ожидается до 10-20 метеоров в час.

По данным NASA, своего пика Персеиды достигнут 12-13 августа. А 11 августа полюбоваться метеорным потоком будет сложно - Луна будет затмевать все вокруг.

Но полюбоваться метеоритным дождем можно будет еще до 21-22 августа - поэтому, если вы окажетесь на улице между полуночью и рассветом, обязательно посмотрите наверх.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что дайверы сняли на видео совершенно новый вид медузы.

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