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Суперповня і Персеїди: коли відбудуться два найкрасивіших явища в серпні

Фото: Супермісяць в серпні 2022 (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Повний місяць в серпні стане останнім суперповнею у 2022 році. Особливого шарму красивому місяцю додасть метеоритний дощ Персеїди.

Коли можна буде спостерігати два найкрасивіших небесних явища, розповіли в Space.com.

За даними вчених, четвертий супер повний місяць настане в четвер, 11 серпня. Повний місяць настане приблизно о 14:36 за київським часом.

Повний місяць приходить щомісяця - це період, коли місяць і сонце опиняються один навпроти одного, і сонячне світло падає прямо на поверхню місяця.

А ось супер повний місяць буває значно рідше - це явище, коли повний місяць збігається з найбільшим зближенням місяця з Землею (перигей). Під позначення супермісяця підпадає і повний місяць, яка знаходиться в 90% від перигею.

Цього року Супер повний місяць спостерігався кілька місяців поспіль - у травні, червні та липні. Очікується, що такі повні місяці будуть у 2023, 2024 й у 2025 роках.

Супер повний місяць співпаде з ще одні неймовірно красивим космічним явищем - метеоритним потоком Персеїди. Зазвичай під час потоку Персеїди падає до 50-60 метеорів на годину. Але в Супер повний місяць очікується до 10-20 метеорів на годину.

За даними NASA, свого піку Персеїди досягнуть 12-13 серпня. А 11 серпня помилуватися метеорним потоком буде складно - місяць буде затьмарювати все навколо.

Але помилуватися метеоритним дощем можна буде ще до 21-22 серпня - тому, якщо ви опинитеся на вулиці між північчю і світанком, обов'язково подивіться нагору.

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