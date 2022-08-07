ua ru
Вс, 07 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Невероятно красиво! У берегов Папуа-Новая Гвинея впервые сняли на видео новый редкий вид медузы

Новина українською →
Папуа-Новая Гвинея, Воскресенье 07 августа 2022 21:00
Невероятно красиво! У берегов Папуа-Новая Гвинея впервые сняли на видео новый редкий вид медузы Фото: Дайверы сняли на видео совершенно новый вид медузы (Кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

У берегов Папуа-Новой Гвинеи дайверам удалось снять на видео гигантскую полупрозрачную медузу. Впервые этот вид медуз был открыт еще в 2005 году и с тех пор не было ни одного снимка.

Об этом сообщает ABC News.

Необычное морское существо впервые заметили около 25 лет назад. Морской биолог Лиза-Энн Гершвин изучила запись и пришла к выводу, что это совершенно новый вид медуз, который ранее был неизвестен.

Медуза была описана как каплеобразная, с рисунком на боках. Ее размеры поражали - она была почти как футбольный мяч.

В 1997 году медузу, которая была похожа на вид Chirodectes maculatus, смогли поймать возле Большого Барьерного рифа у побережья Австралии. Медузу долго изучали и в 2005 году австралийские ученые опубликовали свои результаты и отнесли это вид к роду Chirodectes.

Аквалангист и дайвер Дориан Борчердс заснял на видео необычную медузу в морских глубинах Папуа-Новой Гвинеи. Кадры он отправил своей дочери, а та - загрузила их в специальное приложение, которое определяет вид медуз.

Уже через полчаса ей позвонила эксперт по медузам из Тасмании - Лиза-Энн Гершвин. Она призналась, что находится в состоянии шока, так как эта медуза относится к совершенно новому виду и ранее ее снять не получалось.

Гершвин отметила, что новую медузу сняли совершенно в другом месте и теперь есть гипотеза, что это похожая медуза, но на самом деле - совершенно новый вид.

"Мне прислали видео, я смогла просмотреть его кадр за кадром. Мы сравнили две отдельные медузы, и я пришла к выводу, что та, что снята у побережья Папуа-Новой Гвинеи - это новый неоткрытый вид", - сказала Гершвин.

Кстати, ранее мы писали о том, что климатолог определил дату следующего массового вымирания на земле.

А еще рассказывали о том, из-за войны земли Украины могут заселить инвазионные и ядовитые растения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ученые наука медуза открытия
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь