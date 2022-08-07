Невероятно красиво! У берегов Папуа-Новая Гвинея впервые сняли на видео новый редкий вид медузы

У берегов Папуа-Новой Гвинеи дайверам удалось снять на видео гигантскую полупрозрачную медузу. Впервые этот вид медуз был открыт еще в 2005 году и с тех пор не было ни одного снимка.

Необычное морское существо впервые заметили около 25 лет назад. Морской биолог Лиза-Энн Гершвин изучила запись и пришла к выводу, что это совершенно новый вид медуз, который ранее был неизвестен.

Медуза была описана как каплеобразная, с рисунком на боках. Ее размеры поражали - она была почти как футбольный мяч.

В 1997 году медузу, которая была похожа на вид Chirodectes maculatus, смогли поймать возле Большого Барьерного рифа у побережья Австралии. Медузу долго изучали и в 2005 году австралийские ученые опубликовали свои результаты и отнесли это вид к роду Chirodectes.

Аквалангист и дайвер Дориан Борчердс заснял на видео необычную медузу в морских глубинах Папуа-Новой Гвинеи. Кадры он отправил своей дочери, а та - загрузила их в специальное приложение, которое определяет вид медуз.

Уже через полчаса ей позвонила эксперт по медузам из Тасмании - Лиза-Энн Гершвин. Она призналась, что находится в состоянии шока, так как эта медуза относится к совершенно новому виду и ранее ее снять не получалось.

Гершвин отметила, что новую медузу сняли совершенно в другом месте и теперь есть гипотеза, что это похожая медуза, но на самом деле - совершенно новый вид.

"Мне прислали видео, я смогла просмотреть его кадр за кадром. Мы сравнили две отдельные медузы, и я пришла к выводу, что та, что снята у побережья Папуа-Новой Гвинеи - это новый неоткрытый вид", - сказала Гершвин.