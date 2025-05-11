Суперовоч за 20 гривень, який неодмінно треба їсти весною

Цей зелений листовий овоч не даремно називають суперовочем: він містить максимум корисних речовин, доступний за ціною (в середньому 20 гривень за пучок) і прекрасно поєднується з багатьма стравами.

Чому шпинат - справжній весняний скарб

Шпинат багатий на вітаміни A, C, K, а також фолієву кислоту, залізо, кальцій, магній та антиоксиданти. Він підтримує імунну систему, покращує стан шкіри та волосся, сприяє нормалізації травлення і навіть допомагає боротися з весняною втомою. Завдяки вмісту заліза шпинат особливо корисний для людей, які мають знижений рівень гемоглобіну.

Крім того, шпинат - це потужне джерело клітковини, що допомагає нормалізувати роботу кишечника. Його рекомендовано вживати як свіжим, так і термічно обробленим — в салатах, смузі, супах чи гарнірах.

Ідеальний вибір для дієти та детоксу

Для тих, хто прагне скинути зайві кілограми або очистити організм після зими, шпинат стане незамінним союзником. Він низькокалорійний, швидко насичує та стимулює обмін речовин. А ще - сприяє зниженню рівня холестерину.

Шпинат легко знайти і просто готувати

Цей овоч продається практично на кожному ринку або у супермаркетах. Навесні його можна купити дуже недорого - лише за 15-25 гривень за пучок. Його легко мити, нарізати і додавати у будь-які страви: від омлетів до пасти чи зеленої випічки.

Порада від нутриціологів

Дієтологи радять регулярно вживати шпинат у період з березня по травень - саме в цей час він найбільш соковитий, насичений вітамінами і вирощений без великої кількості хімікатів.