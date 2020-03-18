ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Супермаркети України обмежують кількість продуктів для продажу

STYLERКоронавірус    18.03.2020 - 13:13
Супермаркети України обмежують кількість продуктів для продажу
Карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)

Через карантин в Україні супермаркети йдуть на обмеження продажів

Карантин в Україні через загрозу поширення коронавіруса змушує деякі торговельні мережі йти на крайні заходи. Серед таких обмеження на кількість відпущених в одні руки продуктів. Що не можна буде купити - в матеріалі Styler.

Таку заяву поки що зробила торгова мережа "АТБ", що працює по всій Україні. У прес-службі компанії розповіли, навіщо пішли на такі заходи.

Обмеження на продаж продуктів необхідне, оскільки деякі ділки користуються панікою через COVID-19. Вони купують оптом, а потім продають втридорога.

Така ситуація, по-перше, створює дефіцит продуктів в магазинах, а по-друге посилює панічні настрої, коли порожні полиці стають сигналом для людей шукати і скуповувати все підряд.

Для уникнення ажіотажу одному покупцеві не можна буде придбати:

  • більше 5 одиниць/кілограмів товару,
  • більше 12 одиниць пива, води та напоїв.

Варто відзначити, що дефіциту продуктів в Україні немає. Але часом працівники магазинів просто не встигають викладати товари на полиці або довозити їх в торгові точки.

А ось медичні маски й антисептики, а також парацетамол стали по-справжньому дефіцитним товаром в аптеках України.

Раніше ми писали, що Україна через карантин занурилася в транспортний колапс після закриття метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі.

Ізраїль готується до тотального карантину найближчими днями Кабмін закликає не виселяти студентів з гуртожитків на час карантину
Новини України Київкарантин
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся