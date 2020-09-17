ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Як супермаркети обманюють українців: хитрі виверти магазинів

Четвер 17 вересня 2020 09:24
Як супермаркети обманюють українців: хитрі виверти магазинів
Українські супермаркети дурять людей (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Нардеп розповів про схеми обману людей в українських супермаркетах

Українські супермаркети систематично обманюють людей. Ні для кого зараз не секрет, що в країні існують дорогі торгові мережі і демократичні. Так, в різних магазинах ціни на однакову продукцію відрізняються, іноді у 2,5 рази. Про це розповіли на відео, опублікованому на YouTube-каналі депутата Мар'яна Заблоцького.

У ролику повідомили, що дуже часто супермаркети влаштовують "вигідні акції", де роблять знижку на певний продукт, при цьому піднімаючи ціни на інші товари. Ця хитрість теж всім добре знайома.

"Дуже багато супермаркетів за рахунок того, що вони продають великий асортимент товарів, часто заплутує споживачів. Причому деколи роблять це свідомо. Наприклад, вас приваблюють акцією на який-небудь класний товар. Водночас в рази підіймають ціни на інший. І сподіваються, що, знижуючи одні ціни, вони зроблять надприбутки на іншому товарі", – пояснив Заблоцький.

Нардеп зазначив, що маніпуляції з вагою продуктів є дуже поганою практикою. Так, наприклад, кілограм крупи на вагу має одну ціну, але в пачці його ціна набагато вище, а вага менше кілограма.

До речі, ціни на продукти можуть істотно змінюватися навіть в одному супермаркеті протягом дня.

Нардеп зазначив, що в майбутньому в Україні повинні подумати про те, як змусити постачальників не маніпулювати з вагою продуктів, а супермаркети робити прозорі ціни.

Як ми раніше писали, лікарі розповіли, яку воду можна брати з полиць магазинів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя супермаркет
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся