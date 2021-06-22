Как супермаркеты наживаются на украинцах: получают 700 тысяч лишней прибыли!

Он рассказал о ситуации, с которой столкнусь лично в одном из супермаркетов столицы.

"Знаете, я понимаю теперь одно, как в Украине становятся олигархами... а все очень просто, и причина тому наш "тупизм"... "тупизм" или просто элементарное молчание простых украинцев... Сегодня в очереди на кассе имел возможность наблюдать, как кассирша без исключений каждому покупателю наличными недодавала сдачу, мол, копеек нет. Конечно 50-70 копеек тебя не спасут, но все же... Когда подошла моя очередь, пробив мой товар я получил 200 грн и 30 копеек к оплате. Конечно, 30 копеек у меня не было, хотя раньше я всегда давал, например 201 гривну, этот раз я решил не добавить эти копейки, которые якобы значения не имеют и передал кассиру лишь 200 грн и вот самое интересное началось. Кассир грубым голосом предупредила меня: "уважаемый, тут вам не олен клюза, то есть все включено, я же вам сказала 200 грн 30 копеек, или вы на экране не видите?!", - написал Козак.

Он подчеркнул, что 30 копеек тоже деньги, и недостачу на кассе спишут именно на кассира, поэтому он дал ей 2 гривны, а сдачу получил вместо 1 гривны 30 копеек всего одну гривну.

"И самое интересно в ситуации, что около десяти человек, которые уже рассчитались ранее, как я написал выше, по моим наблюдениям также недополучили свою сдачу. И только одна бабушка, которая спросила, где ее сдача, в ответ получила волну хамства и возмущения, якобы на 80 копеек старуха не обеднеешь, убегай отсюда!"– заметил автор поста.

Он предложил посчитать, сколько ежедневно проходит таких покупателей через каждый супермаркет и какую прибыль можно получить таким путем.

"Итак, считаем, если миллион покупок только за один месяц не дополучат по 70 копеек сдачи, тогда подобные супермаркеты получат 700 000 лишней прибыли. Правда, копейки уже и не так ничтожно выглядят ? А если взять все торговые центры, тогда в результате имеем десятки потерянных миллионов?! Например, могу сказать, что при каждой расплате наличными я не получаю полной сдачи", - пояснил Козак.

Он добавил, что проблема сдачи в кассе – это не проблема покупателя и даже, этот момент регулируется законом.

"Одним словом, проблема отсутствия сдачи (остатка) у продавца почему-то становится проблемой вашей. Однако вы должны помнить, что это не только проблема продавца, а прежде всего – основание для его ответственности. Подпунктом 2.13 Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте Украины №637 определено, что предприятия и предприниматели должны обеспечивать наличие в кассе банкнот и монет для выдачи сдачи. Отсутствие такой разменной монеты является основанием для привлечения лица к административной ответственности по ст.164-2 КоАП, что грозит должностным лицам предприятия штрафом", - добавил он.

Козак призвал украинцев не допускать эту схему в супермаркетах, потому что это фактически - мошенничество и кража.

"Просто помните, что сегодняшние 20-50 копеек, которые вам не добавили, завтра сделают из вас и ваших детей нищих, зато сами владельцы каждой недели, месяца получат миллионы лишней прибыли, а все потому, что они знают и соблюдают правила, что копейка рубль бережет", - резюмировал покупатель.

Как отметил автор сообщения, сейчас в Украине существует около 20 отработанных схем, которыми пользуются кассиры для обмана покупателей.

Андрей Козак советует следить за своими чеками, чтобы там не появился товар, который вы не покупали.