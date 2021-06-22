Як супермаркети наживаються на українцях: отримують 700 тисяч зайвого прибутку!

Він розповів про ситуацію, з якою стикнуся особисто в одному з супермаркетів столиці.

"Знаєте, я розумію тепер одне, як в Україні стають олігархами… А все дуже просто, і причина тому наший "тупізм"... "тупізм" або просто елементарне мовчання простих українців.. Сьогодні в черзі на касі мав змогу спостерігати, як касирка без виключень кожному покупцю готівкою недодавала решту, мовляв, копійок немає. Звичайно 50-70 копійок тебе не врятують, але все ж таки… Коли підійшла моя черга, пробивши мій товар я отримав 200 грн та 30 копійок до сплати. Звичайно, 30 копійок у мене не було, хоча раніше я завжди давав, наприклад 201 гривню, цей раз я вирішив не додати ці копійки, які нібито значення не мають і передав касиру лише 200 грн і ось саме цікаве почалося. Касир грубим голосом попередила мене: "шановний, тут вам не олен клюзі, тобто все включено, я ж вам сказала 200 грн 30 копійок, чи ви на екрані не бачите?!", - написав Козак.

Він підкреслив, що 30 копійок теж гроші, і недостачу на касі спишуть саме на касира, тому він дав їй 2 гривні, а решти отримав замість 1 гривні 30 копійок лише одну гривню.

"І саме цікаво в ситуації, що близько десяти людей, як вже розрахувалися раніше, як я написав вище, за моїми спостереженнями також недоотримали своєї решти. І лише одна бабуся, яка запитала де її решта, у відповідь отримала хвилю хамства та обурення, нібито на 80 копійок стара не збіднієш, тікай звідси!" – зауважив автор посту.

Він запропонував порахувати, скільки щодня проходить таких покупців через кожен супермаркет і який прибуток можна отримати таким шляхом.

"Отож, рахуймо, якщо мільйон покупок лише за один місяць не доотримають по 70 копійок решти, тоді подібні супер маркети отримають 700 000 зайвого прибутку. Правда, копійки вже й не так мізерно виглядають ? А якщо взяти всі торгові центри, тоді в результаті маємо десятки втрачених мільйонів?! Наприклад можу сказати, що при кожній розплаті готівкою я не отримую повної решти", - пояснив Козак.

Він додав, що проблема решти в касі – це не проблема покупця та й навіть, цей момент регулюється законом.

"Одним словом, проблема відсутності здачі (решти) в продавця чомусь стає проблемою вашою. Однак ви повинні пам’ятати, що це не тільки проблема продавця, а перш за все – підстава для його відповідальності. Підпунктом 2.13 Положення про ведення касових операцій в національній валюті України №637 визначено, що підприємства та підприємці мають забезпечувати наявність у касі банкнотів і монет для видачі здачі. Відсутність такої розмінної монети є підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за ст.164-2 КУпАП, що загрожує посадовим особам підприємства штрафом", - добавив він.

Козак закликав українців не допускати оцю схему в супермаркетах, бо це фактично – шахрайство та крадіжка.

"Просто пам’ятайте, що сьогоднішні 20-50 копійок, які вам не додали, завтра зроблять з вас і ваших дітей жебраків, натомість самі власники кожного тижня, місяця отримають мільйони зайвого прибутку, а все тому, що вони знають і дотримуються правила, що копійка гривню береже", - резюмував покупець.

Як наголосив автор допису, зараз в Україні існує близько 20 відпрацьованих схем, якими користуються касири для обману покупців. Андрій Козак порадив пильнувати за своїми чеками, щоб там не з'явився товар, який ви не купували.