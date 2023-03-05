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У супермаркеті Києва покупець знайшов мишу в упаковці із хлібом: що відомо про скандал

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Київ, Неділя 05 березня 2023 18:24
У супермаркеті Києва покупець знайшов мишу в упаковці із хлібом: що відомо про скандал Колаж РБК-Україна: у київському супермаркеті помітили мишу в упаковці з нарізним батоном
Автор: Володимир Костирін

В одному із супермаркетів Києва показали на фото виявлену в упаковці з батоном мишу, і відповідні кадри поширилися у пабліках у мережі. На ситуацію відреагували у Головному управлінні Держпродспоживслужби у столиці, заявивши про проведення перевірки у магазині.

Про це передали на Facebook-сторінці регулятора.

Інформація про куплений хліб із "сюрпризом" у київському супермаркеті з'явилася в інтернеті 4 березня. Фото з дохлим гризуном, який опинився всередині упаковки з хлібобулочним виробом, було знято біля каси в магазині. Також у руках покупця був чек.

У супермаркеті Києва покупець знайшов мишу в упаковці із хлібом: що відомо про скандал

У київському супермаркеті показали куплений батон із мишею всередині (фото: t.me)

Крім знімка з мерзенною знахідкою, що потрапило до мережі, до Держпродспоживслужби надійшло звернення від громадянина щодо покупки такого "мишачого батона". Так, було призначено термінову перевірку торгового закладу.

"4 березня Головним управлінням Держпродспоживслужби в м.Києві розпочато проведення позапланового заходу (інспектування) закладу торгівлі АТБ-маркет за адресою: м.Київ, вул. Генерала Потапова, 2 на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про те, що при купівлі хліба в упаковці, покупцем виявлено мишу", - йдеться у заяві.

У прес-службі регулятора при цьому наголошують, що зараз встановлюються факти та питання, що стали предметом проведення позапланового заходу. Про результати Служба проінформує пізніше.

Імовірність фейку про мишу в хлібі та покарання у разі підтвердження

При цьому начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан зазначає, що подібні повідомлення з мереж про нібито знайдену в продуктах "живність" у різних магазинах столиці, за 5 років його роботи жодного разу не підтвердилися, передає ТСН.

"Зазвичай такі фото та відео виявляються неправдивими. Або намаганням споживача дискредитувати торгову мережу або виробника. Тобто мишу могли просто засунути до батона та звинуватити магазин у тому, чого немає. Якщо подібні випадки трапляються, то ми моментально реагуємо і виїжджаємо з перевіркою на об'єкт в той же день. Але після офіційного звернення споживача", - пояснює він.

Рубан рекомендує громадянам звертатися до столичної Держпродспоживслужби телефоном або надіслати листа на електронну адресу, якщо помітили в супермаркеті "птахів чи мишу в хлібові, або у вас є сумніви щодо походження продуктів харчування - офіційно одразу звертатися до нас, а не до соціальних мереж".

"Я особисто не вірю в те, що в батоні була дохла миша. Подібних випадків у нас ще не було", - ділиться думкою керівник регулятора у Києві.

Щодо санкцій за подібні порушення у супермаркетах, якщо вони підтвердяться, то торговій мережі загрожує або штраф на суму від 30 до 300 тисяч гривень, залежно від порушень, або навіть закриття магазину.

Нагадаємо, що минулої осені повідомлялося, що під Дніпром у Павлограді покупець булочки виявив у ній живу мишу.

А також перед цим ми писали, що у Києві в популярному супермаркеті зняли на відео, як щур їв хліб на прилавку.

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