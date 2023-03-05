В супермаркете Киева покупатель нашел мышь в упаковке с хлебом: что известно о скандале

В одном из супермаркетов Киева показали на фото обнаруженную в упаковке с батоном мышь, и соответствующие кадры распространились в пабликах в сети. На ситуацию отреагировали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в столице, заявив о проведении проверки в магазине.

Информация о купленном хлебе с "сюрпризом" в киевском супермаркете появилась в интернете 4 марта. Фото с дохлым грызуном, оказавшимся внутри упаковки с хлебобулочным изделием, было снято возле кассы внутри магазина. Также в руках покупателя был чек.

В киевском супермаркете показали купленный батон с мышью внутри (фото: t.me)

Помимо снимка с мерзкой находкой, что попало в сеть, в Госпродпотребслужбу поступило обращение от гражданина относительно покупки такого "мышиного батона". Так, была назначена срочная проверка торгового заведения.

"4 марта Главным управлением Госпродпотребслужбы в Киеве начато проведение внепланового мероприятия (инспектирования) заведения торговли АТБ-маркет по адресу: г. Киев, ул. Генерала Потапова, 2 на основании обоснованного обращения физического лица о том, что при покупке хлеба в упаковке, покупателем обнаружен мышь", - говорится в заявлении.

В пресс-службе регулятора при этом подчеркивают, что в настояще время устанавливаются факты и вопросы, ставшие предметом проведения внепланового мероприятия. О результатах Служба проинформирует позже.

Вероятность фейка о мыши в хлебе и наказание в случае подтверждения

При этом начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан отмечает, что подобные сообщения из сетей о якобы найденной в продуктах "живности" в разных магазинах столицы, за 5 лет его работы ни разу не подтвердились, передает ТСН.

"Обычно такие фото и видео оказываются ложными. Или попыткам потребителя дискредитировать торговую сеть или производителя. То есть мышь могли просто задвинуть в батон и обвинить магазин в том, чего нет. Если подобные случаи бывают, то мы моментально реагируем и выезжаем с проверкой на объект в тот же день. Но после официального обращения потребителя", - объясняет он.

Рубан рекомендует гражданам обращаться в столичную Госпродпотребслужбу по телефону или отправить письмо на электронный адрес, если заметили в супермаркете "птиц или мышь в хлебе, или у вас есть сомнения в происхождении продуктов питания - официально сразу обращаться к нам, а не к социальным сетям".

"Я лично не верю в то, что в батоне была дохлая мышь. Подобных случаев у нас еще не было", - делится мнением руководитель регулятора в Киеве.

Что касается санкций за подобные нарушения в супермаркетах, если они подтвердятся, то торговой сети грозит или штраф на сумму от 30 до 300 тысяч гривен, в зависимости от нарушений, или даже закрытие магазина.