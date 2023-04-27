У супермаркеті Києва клієнтів шокували мишачі перегони: деталі скандалу (відео)

Деталі скандалу з мишею

Так, у мережі опублікували ролик, на якому видно, як по торговому залу бігає миша.

Наразі у магазині організували перевірку та винесено рішення про усунення виявлених порушень. Також у маркеті вилучили продукти харчування, де могли орудувати гризуни.

"Про магазин "Новус", де розгулювали миші - факт підтвердився. Магазин відвідала наша інспекція. Було винесено рішення Держпродспоживслужби про приведення магазину у належний вигляд, згідно з чинним законодавством. А саме - там мають провести посилені дератизаційні заходи та вилучити з продажу продукти харчування, у які могли потрапити гризуни", – розповів Рубан.

За його словами, укладена "Новусом" угода з підприємством, яка мала б провести дератизаційні заходи, фактично не виконувалася.

Рубан повідомив, що сам магазин не зачинили, він продовжує роботу, з нього вилучено лише ті продукти, з якими могли контактувати гризуни.