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У супермаркеті Києва клієнтів шокували мишачі перегони: деталі скандалу (відео)

У супермаркеті Києва побачили мишу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві в одному із супермаркетів торговельним залом бігали миші. Як виявилося, гризунів засікли в магазині Novus на Кільцевий,12. За словами очевидців, персонал на "маленьких гостей" не звертав увагу.

Про деталі скандалу розповів начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, пише ТСН.

Деталі скандалу з мишею

Так, у мережі опублікували ролик, на якому видно, як по торговому залу бігає миша.

Наразі у магазині організували перевірку та винесено рішення про усунення виявлених порушень. Також у маркеті вилучили продукти харчування, де могли орудувати гризуни.

"Про магазин "Новус", де розгулювали миші - факт підтвердився. Магазин відвідала наша інспекція. Було винесено рішення Держпродспоживслужби про приведення магазину у належний вигляд, згідно з чинним законодавством. А саме - там мають провести посилені дератизаційні заходи та вилучити з продажу продукти харчування, у які могли потрапити гризуни", – розповів Рубан.

За його словами, укладена "Новусом" угода з підприємством, яка мала б провести дератизаційні заходи, фактично не виконувалася.

Рубан повідомив, що сам магазин не зачинили, він продовжує роботу, з нього вилучено лише ті продукти, з якими могли контактувати гризуни.

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