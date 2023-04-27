В супермаркете Киева клиентов шокировали мышиные бега: детали скандала (видео)

Детали скандала с мышью

Так, в сети опубликовали ролик, на котором видно, как по торговому залу бегает мышь.

Сейчас в магазине организовали проверку и вынесено решение об устранении выявленных нарушений. Также в маркете изъяли продукты питания, где могли орудовать грызуны.

"О магазине "Новус", где разгуливали мыши - факт подтвердился. Магазин посетила наша инспекция. Было вынесено решение Госпродпотребслужбы о приведении магазина в надлежащий вид, согласно действующему законодательству. А именно -там должны провести усиленные дератизационные мероприятия и изъять из продажи продукты питания, в которые могли попасть грызуны", – рассказал Рубан.

По его словам, заключенное "Новусом" соглашение с предприятием, которое должно было бы провести дератизационные мероприятия, фактически не выполнялось.

Рубан сообщил, что сам магазин продолжает работу, из него изъяты только те продукты, с которыми могли контактировать грызуны.