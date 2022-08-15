В супермаркетах Украины подорожал популярный фрукт: сколько сейчас стоит

Сколько сейчас стоят яблоки

На яблоки отечественного производства в июле в супермаркетах просили в среднем 18,67 гривны за килограмм. В августе ценники на фрукты выросли до 23,96 грн/кг.

Яблоки сорта Айдареда за этот период подорожали на 50 копеек, их стоимость изменилась с 11,30 до 11,80 грн.

Сейчас яблоки в супермаркетах стоят приблизительно так:

Metro - 12,90 грн/кг;

Megamarket - 39,00 грн/кг;

Novus -19,99 грн/кг.



За последние 5 лет самые высочайшие цены на яблоки были отмечены в июле 2020 года. Тогда за килограмм яблок в маркетах просили в среднем 37,06 грн.

Самая низкая цена была в декабре 2018 года. Тогда украинцам фрукт обходился в 6, 48 гривен за килограмм.