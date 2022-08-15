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В супермаркетах Украины подорожал популярный фрукт: сколько сейчас стоит

Фото: Яблоки в Украине выросли в цене (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине вырос в цене популярный фрукт, который любят почти все. Речь идет о яблоках. Они существенно подорожали в супермаркетах страны.

О такой тенденции сообщили на сайте Минфина.

Сколько сейчас стоят яблоки

На яблоки отечественного производства в июле в супермаркетах просили в среднем 18,67 гривны за килограмм. В августе ценники на фрукты выросли до 23,96 грн/кг.

Яблоки сорта Айдареда за этот период подорожали на 50 копеек, их стоимость изменилась с 11,30 до 11,80 грн.

Сейчас яблоки в супермаркетах стоят приблизительно так:

  • Metro - 12,90 грн/кг;
  • Megamarket - 39,00 грн/кг;
  • Novus -19,99 грн/кг.


За последние 5 лет самые высочайшие цены на яблоки были отмечены в июле 2020 года. Тогда за килограмм яблок в маркетах просили в среднем 37,06 грн.

Самая низкая цена была в декабре 2018 года. Тогда украинцам фрукт обходился в 6, 48 гривен за килограмм.

Еще недавно эксперты сообщали, что цена на украинские яблоки снизилась, но сейчас ситуация изменилась.

Читайте также, что в Украине взлетела в цене популярная ягода.

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