У супермаркетах України подорожчав популярний фрукт: скільки зараз коштує

В Україні виріс у ціні популярний фрукт, який люблять майже всі. Йдеться про яблука. Вони істотно подорожчали в супермаркетах країни.
Про таку тенденцію повідомили на сайті Мінфіну.
На яблука вітчизняного виробництва в супермаркетах у липні просили в середньому 18,67 гривні за кілограм. У серпні цінники на фрукти зросли до 23,96 грн/кг.
Яблука сорту Айдареда за цей період подорожчали на 50 копійок, їх вартість змінилася з 11,30 до 11,80 грн.
Зараз яблука в супермаркетах коштують приблизно так:
За останні 5 років найвищі ціни на яблука були помічені в липні 2020 року. Тоді за кілограм яблук в маркетах просили в середньому 37,06 грн.
Найнижча ціна була в грудні 2018 року. Тоді українцям фрукт обходився в 6,48 гривень за кілограм.
Ще недавно експерти повідомляли, що ціна на українські яблука знизилася, але зараз ситуація змінилася.
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