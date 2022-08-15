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У супермаркетах України подорожчав популярний фрукт: скільки зараз коштує

Фото: яблука в Україні виросли в ціні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні виріс у ціні популярний фрукт, який люблять майже всі. Йдеться про яблука. Вони істотно подорожчали в супермаркетах країни.

Про таку тенденцію повідомили на сайті Мінфіну.

Скільки зараз коштують яблука

На яблука вітчизняного виробництва в супермаркетах у липні просили в середньому 18,67 гривні за кілограм. У серпні цінники на фрукти зросли до 23,96 грн/кг.

Яблука сорту Айдареда за цей період подорожчали на 50 копійок, їх вартість змінилася з 11,30 до 11,80 грн.

Зараз яблука в супермаркетах коштують приблизно так:

  • Metro - 12,90 грн / кг;
  • Megamarket - 39,00 грн / кг;
  • Novus - 19,99 грн/кг.


За останні 5 років найвищі ціни на яблука були помічені в липні 2020 року. Тоді за кілограм яблук в маркетах просили в середньому 37,06 грн.

Найнижча ціна була в грудні 2018 року. Тоді українцям фрукт обходився в 6,48 гривень за кілограм.

Ще недавно експерти повідомляли, що ціна на українські яблука знизилася, але зараз ситуація змінилася.

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