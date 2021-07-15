В Украине взлетели цены на сигареты и алкоголь: что подорожало больше всего

В Украине за год стремительно выросли в цене табачные изделия и алкоголь. Так, например, с июня 2020 года по июнь 2021 года подорожали пиво, водка, вина столовые и сигареты отечественного производства.

Пиво отечественного производителя с июня 2020 года по июнь 2021 года прибавило в цене в среднем на 5,7% (до 18,59 грн за 0,5 л)

Цена водки увеличилась на 1,3% (до 93,31 грн за 0,5 л). Столовые вина также прибавили в стоимости на 3,2% (до 69,24 грн за 0,75 л).

Сигареты с фильтром отечественных марок в июне 2021 года в среднем по Украине продавались по 47,81 грн за пачку (20 шт.), что на 19,5% дороже, чем в прошлом году. Сигареты без фильтра сейчас можно купить в рознице по 42,87 грн за пачку (дороже на 20,3%).

Отмечается, что потребительские цены в июне 2021 года против мая 2021 года увеличились в целом на 0,2%. В сравнении с июнем 2020-го - на 9,5%, а по сравнению с декабрем 2020 года - на 6,4%.

С зимы по лето 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 8,3%.