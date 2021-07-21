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В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах: о чем идет речь

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Киев, Среда 21 июля 2021 09:08
В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах: о чем идет речь Фото: в Украине предлагают запретить продажу алкоголя в супермаркетах (Alexander Aksakov/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Раду внесли законопроект, которым предлагают запретить продажу алкогольных напитков и любых видов сигарет в супермаркетах. Номер законопроекта - 5805.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт парламента.

Законопроектом также предлагают перенести продажи в специализированные торговые точки.

"Один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты масштабного исследования влияния алкоголя на здоровье человека. Вывод исследований - безопасной дозы алкоголя не существует. Независимо от количества, употребление алкоголя негативно влияет на организм", - говорится в пояснительной записке к законопроекту

Законопроетом предлагают:

  • запретить продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания в помещениях торговых организаций, которые торгуют продуктами питания, товарами детского ассортимента или спортивными товарами;
  • продажа вышеупомянутого может осуществляться исключительно в специализированных стационарных торговых точках (магазинах), где другие товары, кроме перечисленных, не продаются.
  • За нарушение запрета магазины, будут платить штраф - 23 790 грн.
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