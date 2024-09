6 продуктів, які обов'язково повинні бути на вашому столі восени

Раніше ми писали, який український суперовоч очистить печінку і позбавить від ревматизму.

Читайте також про 5 топ-продуктів для зміцнення імунітету.

В матеріалі використані дані з сайтів Nutrition, Eat this, not that, допис дієтолога Наталії Самойленко в Instagram.