Чим корисні груші, а кому їх їсти не можна: правда про популярний осінній фрукт

Груші - це осінні фрукти, які дуже популярні в Україні. Ці плоди мають багато корисних властивостей, але їсти їх можна не всім людям.

Чому треба їсти груші, а кому вони протипоказані - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

В чому користь груш

Багаті на клітковину

Груші містять значну кількість харчових волокон, які покращують травлення, допомагають у профілактиці закрепів та підтримують здоров'я кишківника.

Низька калорійність

Груші містять мало калорій, тому їх можна включати до раціону для тих, хто прагне контролювати вагу.

Джерело вітамінів і мінералів

Груші багаті на вітаміни С, К та групи В. Вітамін С діє як антиоксидант, допомагаючи зміцнити імунітет, а вітамін К сприяє здоров'ю кісток і нормалізує згортання крові.

Також у грушах є калій, що важливий для нормальної роботи серцево-судинної системи.

Антиоксиданти

У грушах містяться антиоксиданти, такі як флавоноїди та каротиноїди, які допомагають боротися з вільними радикалами, захищаючи клітини від пошкоджень і знижуючи ризик розвитку хронічних захворювань.

Зниження рівня холестерину:

Харчові волокна груш допомагають знижувати рівень "поганого" холестерину, що позитивно впливає на здоров'я серця.

Гідратація організму

Груші мають високий вміст води (близько 84%), що допомагає підтримувати рівень гідратації організму, особливо в жарку погоду.

Покращення здоров'я серця

Калій та антиоксиданти, що містяться в грушах, допомагають підтримувати здоров'я серця, знижуючи ризик інфарктів і інсультів.

Протизапальна дія

Груші мають протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити запальні процеси в організмі, що важливо для профілактики хронічних захворювань.

Кому груші не рекомендовано вживати

Людям із проблемами шлунково-кишкового тракту

Груші містять велику кількість клітковини, що може викликати здуття або дискомфорт у людей із гастритом, виразкою або колітом.

При алергії

Деякі люди можуть мати алергічну реакцію на груші, яка проявляється висипами, свербінням або набряками.

Людям із синдромом подразненого кишківника (СПК)

Через вміст сорбіту (цукровий спирт) у деяких сортах груш, вони можуть викликати дискомфорт та здуття.

Дітям до одного року

Для немовлят груша може бути важкою для перетравлення, особливо в сирому вигляді.

Людям із діабетом

Хоча груші мають низький глікемічний індекс, їх не слід вживати у великих кількостях, щоб уникнути підвищення рівня цукру в крові.