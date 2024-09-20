6 продуктов, которые обязательно должны быть на вашем столе осенью

Какие продукты нужно обязательно есть осенью

Виноград

Исследования показали, что употребление винограда не только поддерживает ваше физическое, но и когнитивное здоровье.

Виноград улучшает память и концентрацию. Антиоксидантные соединения в нем помогают минимизировать окислительный стресс в мозге, что может оградить его от ухудшения когнитивных функций и потери памяти с возрастом!

Инжир

Плоды инжира являются отличным источником витаминов А и С, кальция, железа, калия, магния. Один средний плод содержит 37 калорий, 0,5 мг натрия, 10 г углеводов, 1,45 г клетчатки, 8 г сахара.

Впрочем, следует помнить: инжир полезен в умеренных количествах. Одна штучка в день обеспечит здоровье и долголетие.

Тыква

Тыква положительно влияет на работу многих систем организма: повышает сопротивляемость организма к внешним угрозам и заболеваниям, укрепляет иммунную систему. Снижает уровень холестерина, укрепляет сосудистую стенку, оказывает положительное влияние на работу сердца, нормализует давление.

В тыкве есть не менее 20% витамина С, что очень поможет при профилактике простуды.

Груша

Груши являются прекрасным источником витаминов и минералов, поэтому они способны предотвратить риск развития диабета II типа, ишемической болезни сердца и онкологии.

Все груши, независимо от сорта, формы и цвета богаты питательными веществами. Эти фрукты являются отличными помощниками в борьбе с болезнями. Груша кормит полезные бактерии кишечника и делает его работу регулярной!

Свекла

Вещества в составе свеклы улучшают обмен веществ, активизируют работу кроветворения, укрепляют иммунитет.

Свекла рекомендуется при любых заболеваниях кишечника и воспалениях.

Также она крайне полезна при запорах и проблемах с микрофлорой кишечника.

Яблоко

Яблоки состоят из множества витаминов и полезных веществ. В частности, в 1 яблоке содержится 25 г углеводов, 4 г клетчатки, 14% суточной нормы витамина С, 6% суточной нормы калия, 5% суточной нормы витамина К, 2-4% суточной нормы марганца, меди, а также витаминов A, E. , B1, B2 и B6.

Яблоки содержат клетчатку, благодаря чему эффективно нормализуют микрофлору кишечника. Это, в свою очередь, защищает организм от разных болезней.

Потребление яблок помогает снизить риск диабета благодаря высокому содержанию полифенолов и клетчатки в составе.