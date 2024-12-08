6 недорогих речовин з аптеки, які незамінні при прибиранні

Аптечні засоби можуть стати справжніми помічниками у прибиранні дому. Вони ефективні, доступні та універсальні, дозволяючи підтримувати чистоту без дорогих спеціалізованих засобів.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про аптечні продукти, які варто спробувати у щоденних турботах про чистоту та порядок.

Перекис водню

Перекис водню - це універсальний і безпечний засіб для дезінфекції. Він ефективно видаляє бактерії, грибки та віруси з будь-яких поверхонь. Використовуйте його для обробки кухонних дощок, ванної кімнати або навіть для видалення запахів із контейнерів.

Для знищення плям на текстилі нанесіть перекис безпосередньо на забруднення перед пранням. Цей засіб також підходить для обробки холодильників і мікрохвильовок. Його легко знайти в будь-якій аптеці, а вартість залишається мінімальною.

Нашатирний спирт (аміак)

Нашатирний спирт ідеально підходить для миття вікон і дзеркал без розводів. Його також застосовують для чищення духовок та жирних плям на кухонних поверхнях. Для ефективного використання розчиніть 1 столову ложку нашатирю в 1 літрі води. Суміш підходить для обробки хромованих поверхонь, які стають блискучими.

Нашатирний спирт допомагає видалити неприємні запахи, наприклад, з контейнерів або посуду. Працюйте в добре провітрюваному приміщенні, щоб уникнути подразнення дихальних шляхів.

Активоване вугілля

Активоване вугілля - це природний абсорбент, який чудово вбирає запахи та вологу. Покладіть кілька таблеток у холодильник або взуттєву шафу, щоб позбутися неприємного запаху. Також його можна використовувати для очищення повітря в приміщенні, розмістивши таблетки в кутах кімнати.

Подрібнене активоване вугілля допоможе видалити плями від вина чи кави на тканинах. Засіб повністю безпечний, тому його можна застосовувати у приміщеннях із дітьми або домашніми тваринами. Завдяки доступності, вугілля стає ідеальним рішенням для побутових потреб.

Борна кислота

Борна кислота ефективно бореться з цвіллю та грибком у ванній кімнаті. Розчиніть її у воді для обробки швів між плиткою та важкодоступних місць. Цей засіб також підходить для обробки кухонних поверхонь, де може накопичуватися волога.

Для боротьби з мурахами та іншими комахами борна кислота може бути основою ефективної пасти. Завдяки своїм антисептичним властивостям, вона дезінфікує поверхні та запобігає утворенню нових колоній грибка. Засіб варто використовувати обережно, особливо в будинках із дітьми.

Спирт етиловий

Етиловий спирт допомагає очищати та дезінфікувати поверхні, залишаючи їх без слідів. Він ідеально підходить для обробки електроніки, клавіатури чи телефонів. Завдяки швидкому випаровуванню спирт не залишає розводів, що робить його ідеальним для дзеркал і скла.

Використовуйте його для видалення чорнил або фарби з одягу та меблів. Антисептичні властивості спирту допоможуть у боротьбі з бактеріями та вірусами на часто використовуваних поверхнях. Його універсальність та доступність роблять спирт незамінним у побуті.

Гліцерин

Гліцерин ідеально підходить для догляду за дерев’яними меблями, повертаючи їм блиск і захищаючи від пилу. Для миття вікон додайте кілька крапель у воду, щоб уникнути замерзання скла взимку.

Гліцерин також допомагає видалити плями від чорнила чи фарби, зберігаючи тканину в гарному стані. Цей засіб добре зволожує поверхні, тому його застосовують для очищення шкіряних меблів або сумок. Завдяки безпечному складу, гліцерин можна використовувати навіть для очищення дитячих речей.