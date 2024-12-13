Супергерой уборки. Как бура поможет содержать в чистоте всю квартиру
Бура, или натрий тетраборат, - это природный минерал, ставший настоящей находкой для тех, кто ищет экологически чистые и многофункциональные средства для уборки. Это вещество имеет широкое применение - от очищения кухни до ухода за одеждой.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как использовать буру в быту максимально эффективно.
Что такое бура и почему она полезна
Бура - это природный минерал, который добывают в виде белого порошка. Она известна своими антибактериальными, дезинфицирующими и очищающими свойствами.
В отличие от многих химических средств, бура является экологически чистым продуктом, который не вредит окружающей среде. Ее можно использовать в чистом виде или в дополнение к другим средствам. Благодаря своей универсальности натрий тетраборат помогает решить множество проблем в домашнем хозяйстве.
Как использовать буру для очистки кухни
Бура отлично справляется с жиром и налетом, которые часто накапливаются на кухонных поверхностях. Для мытья раковины или плитки смешайте 1 столовую ложку буры с 1 литром теплой воды.
Также она помогает удалить запахи из мусорного ведра - просто насыпьте немного порошка на дно. Если ваши кухонные губки утратили свежесть, оставьте их на ночь в растворе с бурой.
Как бороться с плесенью и грибком с помощью буры
Плесень и грибок - это распространенная проблема во влажных помещениях, таких как ванная. Бура эффективно уничтожает эти вредные микроорганизмы и предотвращает их повторное появление.
Смешайте 1 часть буры с 2 частями воды и нанесите на пораженные участки. Дайте раствору высохнуть, а затем протрите поверхность щеткой. Благодаря своим антибактериальным свойствам бура станет вашим незаменимым помощником в борьбе с плесенью.
Бура - универсальный помощник в уборке (фото: Freepik.com)
Чистота в ванной комнате: как использовать буру
Ванная комната нуждается в тщательной очистке, и бура здесь пригодится. Она отлично подходит для удаления известкового налета из кранов и душевых кабин.
Смешайте буру с лимонным соком до состояния пасты и нанесите на проблемные места. Через 15 минут смойте пасту теплой водой, и ваши краны снова засияют. Бура также помогает устранить неприятные запахи из туалета - просто добавьте ее в сливной бачок.
Как использовать буру для ухода за одеждой
Натрий тетраборат может стать отличной альтернативой отбеливателям для белья. Добавьте 1-2 столовых ложки буры к стиральному порошку, чтобы усилить его эффект.
Она также помогает удалить пятна от жира, вина или кофе. Смешайте порошок с небольшим количеством воды и нанесите на пятно перед стиркой. Благодаря своим свойствам бура сохраняет ткани чистыми, свежими и долговечными.
Можно ли использовать буру для борьбы с вредителями?
Бура является эффективным средством против тараканов, муравьев и других вредителей. Смешайте ее с сахаром в равных пропорциях и рассыпьте в местах скопления насекомых. Эта смесь привлекает вредителей и в то же время является для них губительной.
Также бура помогает избавиться от пылевых клещей - добавьте немного порошка во время чистки ковров. Использование этого средства позволит содержать здание в чистоте без использования вредных химикатов.
Какие меры предосторожности важно знать
Несмотря на свою полезность, бура нуждается в осторожном использовании. Не допускайте ее попадания на кожу или в глаза - используйте перчатки во время работы. Храните порошок в недоступном для детей и домашних питомцах месте. Избегайте вдыхания пыли, что может раздражать дыхательные пути.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Lifehacker, Real Simple, Sante Plus.