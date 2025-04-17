UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Суперфуд з космічним виглядом: ця маловідома капуста дивує своєю користю

Чим корисна капуста романеско (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Яскраво-зелена капуста романеско не тільки дивує своїм виглядом, а й вражає користю. Вона - справжній суперфуд, який варто додати до раціону вже сьогодні кожному.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Чим корисна капуста

За словами експерта, ця капуста власне, як і всі хрестоцвітні  містить в собі сульфорафан - речовину, яка сприяє детоксикації. Тобто печінка буде виводити і не буде утворювати зайві токсини в організмі. Саме ця капуста буде сприяти цьому процесу.

Крім того, в цій капусті, як і в будь-яких інших варіантах, є клітковина, яка є необхідністю та живленням бактерій, які живуть в товстому кишківнику.

До того ж вона містить речовину, яка називається індол-3-карбінол, яка допомагає правильно впливати на метаболізм естрогенів. Тобто не утворювати такі шкідливі версії естрогенів, які можуть викликати онкологічні хвороби.

"Ще є одна суперздібність в цієї капусти - містить органічну кислоту, яка не дає змозі після вживання вуглеводів дуже швидко підніматися глюкозі в крові. За рахунок цього споживаючи капусту разом зі смаколиками ми частково можемо нейтралізувати цей негативний вплив", - додала експерт.

Кому не можна їсти

Капусту романеско зазвичай вважають корисною і легкою для засвоєння, але є деякі випадки, коли її варто уникати або вживати з обережністю:

  • людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту - при гастриті з підвищеною кислотністю, виразковій хворобі або панкреатиті капусту (особливо у сирому вигляді) краще уникати, бо вона може подразнювати слизову оболонку 
  • при схильності до метеоризму (здуття) - як і інші хрестоцвіті овочі (броколі, цвітна капуста), романеско може спричиняти підвищене газоутворення 
  • при індивідуальній непереносимості або алергії - хоча це рідкість, можливі алергічні реакції
  • при гіпотиреозі - сирі хрестоцвіті овочі містять гойтрогени, які можуть пригнічувати функцію щитоподібної залози. Якщо є проблеми з щитоподібною залозою, краще вживати романеско у вареному або тушкованому вигляді

Капуста романеско (фото: Freepik)

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжаКапустаЗдоров'я