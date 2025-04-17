Суперфуд з космічним виглядом: ця маловідома капуста дивує своєю користю

Яскраво-зелена капуста романеско не тільки дивує своїм виглядом, а й вражає користю. Вона - справжній суперфуд, який варто додати до раціону вже сьогодні кожному.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.
За словами експерта, ця капуста власне, як і всі хрестоцвітні містить в собі сульфорафан - речовину, яка сприяє детоксикації. Тобто печінка буде виводити і не буде утворювати зайві токсини в організмі. Саме ця капуста буде сприяти цьому процесу.
Крім того, в цій капусті, як і в будь-яких інших варіантах, є клітковина, яка є необхідністю та живленням бактерій, які живуть в товстому кишківнику.
До того ж вона містить речовину, яка називається індол-3-карбінол, яка допомагає правильно впливати на метаболізм естрогенів. Тобто не утворювати такі шкідливі версії естрогенів, які можуть викликати онкологічні хвороби.
"Ще є одна суперздібність в цієї капусти - містить органічну кислоту, яка не дає змозі після вживання вуглеводів дуже швидко підніматися глюкозі в крові. За рахунок цього споживаючи капусту разом зі смаколиками ми частково можемо нейтралізувати цей негативний вплив", - додала експерт.
Капусту романеско зазвичай вважають корисною і легкою для засвоєння, але є деякі випадки, коли її варто уникати або вживати з обережністю:
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