Суперфуд с космическим видом: эта малоизвестная капуста удивляет своей пользой

Чем полезна капуста

По словам эксперта, эта капуста собственно, как и все крестоцветные содержит в себе сульфорафан - вещество, которое способствует детоксикации. То есть печень будет выводить и не будет образовывать лишние токсины в организме. Именно эта капуста будет способствовать этому процессу.

Кроме того, в этой капусте, как и в любых других вариантах, есть клетчатка, которая является необходимостью и питанием бактерий, живущих в толстом кишечнике.

К тому же она содержит вещество, которое называется индол-3-карбинол, которое помогает правильно влиять на метаболизм эстрогенов. То есть не образовывать такие вредные версии эстрогенов, которые могут вызвать онкологические болезни.

"Еще есть одна суперспособность у этой капусты - содержит органическую кислоту, которая не позволяет после употребления углеводов очень быстро подниматься глюкозе в крови. За счет этого потребляя капусту вместе со сладостями мы частично можем нейтрализовать это негативное влияние", - добавила эксперт.

Кому нельзя есть

Капусту романеско обычно считают полезной и легкой для усвоения, но есть некоторые случаи, когда ее стоит избегать или употреблять с осторожностью:

людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта - при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни или панкреатите капусту (особенно в сыром виде) лучше избегать, так как она может раздражать слизистую оболочку

при склонности к метеоризму (вздутие) - как и другие крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста), романеско может вызывать повышенное газообразование

при индивидуальной непереносимости или аллергии - хотя это редкость, возможны аллергические реакции

при гипотиреозе - сырые крестоцветные овощи содержат гойтрогены, которые могут подавлять функцию щитовидной железы. Если есть проблемы со щитовидной железой, лучше употреблять романеско в вареном или тушеном виде

Капуста романеско (фото: Freepik)