Супердобриво для кімнатних рослин з рештків, які всі викидають у відро (рецепт)

Супердобриво, з яким кімнатні рослини будуть пишно рости і квітнути, приготувати простіше, ніж ми думаємо. При цьому сировину для нього всі викидають у смітник
Рецептом поділилася квітникарка Алла Сукач в TikTok.
Все, що вам треба зробити, це не викидати цибулиння, кожного разу, коли ви чистите овочі на салат, засмажку чи суп.
Збирайте відходи у літрову банку, а коли вона набереться повна, приготуйте відмінне добриво для ваших вазонів.
Візьміть літрову банку цибулиння, промийте, залийте 1 літром води і проваріть протягом 30 хвилин після закипання.
Залиште настоюватися на добу. Далі долийте на літр відвару 2 літри води. Наше супердобриво готове! Поливайте ваші вазони і спостерігайте за їхнім гарним ростом і пишним цвітінням.
Раніше ми писали про кімнатні рослини, які привертають в дім лише біди і злидні.
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