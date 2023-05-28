Супердобриво для кімнатних рослин з рештків, які всі викидають у відро (рецепт)

Мова йде про цибулиння

Все, що вам треба зробити, це не викидати цибулиння, кожного разу, коли ви чистите овочі на салат, засмажку чи суп.

Збирайте відходи у літрову банку, а коли вона набереться повна, приготуйте відмінне добриво для ваших вазонів.

Чим корисне таке органічне добриво

Воно містить каротин, який завдяки антиоксидантам допомагає ослабленим рослинам швидко відновити сили.

Фітоніциди у складі знищують грибки, шкідливі бактерії та інші хвороботворні мікроорганізми у ґрунті.

Вітаміни групи В прискорюють ріст, рослини стають міцнішими, не страждають на прикореневу гниль.

Вітамін РР зміцнює кореневу систему та підтримує рослини, які страждають від недостатнього освітлення.

Мідь, бор, залізо, марганець, магній та інші мікроелементи підвищують стійкість рослин до різних хвороб.

Це чудовий фугніцид проти комах-шкідників кімнатних рослин.

Як приготувати добриво

Візьміть літрову банку цибулиння, промийте, залийте 1 літром води і проваріть протягом 30 хвилин після закипання.

Залиште настоюватися на добу. Далі долийте на літр відвару 2 літри води. Наше супердобриво готове! Поливайте ваші вазони і спостерігайте за їхнім гарним ростом і пишним цвітінням.