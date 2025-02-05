Супербоул-2025. Круті та дуже дорогі рекламні відео, які вже можна дивитися онлайн

Рекламний ролик Coors Light для Super Bowl

60-секундний ролик світлого американського пива Coors Light показує громадян-лінивців, які у понеділок "відходять" від Супербоулу. Вони мляві, змучені та інфантильні. І лише після того, як отримують в руки прохолодне "пінне", вони стають більш жвавими.

Рекламний ролик Instacart для Super Bowl

Служба доставки зняла ролик "Ми тут", в якому наголошують на тому, що вони можуть доставити будь-який товар до ваших дверей буквально за лічені хвилини.

Рекламний ролик Häagen-Dazs для Super Bowl

​​Бренд морозива преміум-класу об’єднав зусилля з іконами "Форсажу" Віном Дізелем, Мішель Родрігез і Ludacris, щоб довести: навіть найшвидша команда в Голлівуді знає, коли слід уповільнити темп і насолодитися моментом.

Рекламний ролик Hellmann's для Super Bowl

Ролик бренду майонезу відроджує класичну сцену з фільму "Коли Гаррі зустрів Саллі", цього разу з акторкою Мег Райан, яка ловить екстаз після додавання Hellmann's до свого раніше "нудного" сендвіча. А закінчується рекламний ролик під назвою "Коли Саллі зустріла Hellmann's" тим, що актриса Сідні Свіні повторює класичну фразу: "Я візьму те саме, що й вона".

Рекламний ролик Michelob Ultra для Super Bowl

Цей 60-секундний ролик з акторами Віллемом Дефо та Кетрін О'Хара, де вони "виносять" молодих суперників у піклбол, граючи на пиво.

Рекламний ролик Pringles для Super Bowl

Ролик бренду під назвою "Поклик вусів" показує, як актор Адам Броуді викликає незвичайну “команду підтримки” після того, як у нього закінчилися чіпси на вечірці. Під звуки саундтреку з телесеріалу "Бетмен" 1960-х років вуса таких зірок, як Нік Офферман, Джеймса Хардена та інших покидають свою "домівку" і летять до супермаркету, щоб скупити для Броуді всі банки Pringles, які тільки можна.

Рекламний ролик Reese's для Super Bowl

Компанія Hershey рекламує Reese's Chocolate Lava Big Cup в рекламному ролику під назвою "Не їжте лаву". Реклама зображує рейнджера парку на діючому вулкані, який бореться з натовпом людей, які плутають справжню лаву з солодощами.

"Не їжте лаву - їжте нову Reese's Chocolate Lava Big Cup", - закликає він їх через мегафон.

В чому фішка цих рекламних роликів?

Очікується, що Супербоул LIX в Новому Орлеані збере понад 120 мільйонів глядачів, які будуть дивитися трансляцію на каналі Fox та на потокових сервісах. Таким чином цей фінал дійсно стане однією з найбільш масштабних телевізійних подій року.

Відповідно, з огляду на таку значну аудиторію, ціна на рекламу досягла рекордних показників: деякі ролики, за інформацією американських ЗМІ, продаються за вісім мільйонів доларів! Для прикладу, минулого року за право транслювати свою рекламу в перерві Супербоулу рекламодавці повинні були заплатити приблизно сім мільйонів.

Варто також зазначити, що окрім плати безпосередньо за трансляцію ролика, рекламодавці витрачають ще й мільйони на їхнє створення, що, звісно, посилює тиск на окупність їхніх інвестицій. Однак для компанії, чий рекламний ролик для Супербоулу досягає успіху, переваги можуть сповна окупити затрати, адже вона неабияк збільшить продажі за рахунок залучення нових клієнтів, а також підвищення лояльності до бренду.

За словами виконавчого віце-президента з продажу реклами Fox Sports Марка Еванса, цьогорічний мікс рекламних категорій в основному включає звичних гравців: напої, закуски та снеки, технологічні та телекомунікаційні компанії. Але стане більше фармацевтичних компаній. Він також підкреслює, що у більшості роликів буде акцент на штучному інтелекті.