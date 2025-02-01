"Медуза" використала кадри з постраждалими від атак РФ українцями в рекламі. МЗС вимагає видалити
В рекламі російського видання "Медуза" були показані кадри з українцями, які постраждали внаслідок війни РФ проти України. В українському МЗС вже відреагували та засудили це.
Про це повідомляє РБК-Україна з на Facebook Міністерства закордонних справ України.
У ЗМІ уточнюють, що в рекламній кампанії для російського медіа "Медуза" використано кадри українців і зруйнованого будинку в Бородянці. Крім того, берлінське креативне агентство LURE, яке займалося створенням відео,показало жінку, що плаче біля будинку в Бучі, а також чоловіка - Ярослава Базилевича, який втратив дружину і 3 доньки через удар РФ по Львову.
"Особливу "нагороду" за маркетинговий цинізм і лицемірство варто віддати агенції Lure з Берліна. Вони показали українців, які втратили родини та домівки, у рекламному ролику для російського видання Meduza. Використовувати нашу трагедію, щоби викликати співчуття до росіян, - цілковита ганьба", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, речник МЗС Георгій Тихий закликав "негайно видалити весь рекламний контент, який експлуатує українські страждання, спричинені російським терором, з усіх медіаплатформ, де він з’явився".
"Ми також переконані, що українці, чиє горе було цинічно використане, заслуговують на вибачення", - додав він.
Обстріли РФ
Нагадаємо, сьогодні Росія завдала ракетного удару по Полтаві, внаслідок чого було зруйновано один під'їзд багатоповерхівки.
За останніми даними, кількість загиблих зросла до 8, серед жертв - одна дитина.
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