Мессі в рекламі пива і 12,5 млн піц. Неймовірні факти про Супербоул 2024

Супербоул 2024 - фінальна гра сезону в професійному американському футболі (НФЛ) між Канзас-Сіті Чіфс і Сан-Франциско Форті Найнерс - відбудеться в ніч на 12 лютого Лас-Вегасі. Традиційно у перерві цього матчу відбудеться головне шоу всього спортивного світу - Halftime Show.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт НФЛ, DAZN, Inside The Games.

РБК-Україна (проект Styler) зібрав кілька цікавих фактів про фінал і неймовірне шоу в перерві Супербоулу, яке зачаровує всіх вболівальників на стадіоні та біля екранів телевізорів.

Цікаві факти про Супербоул 2024

Це буде восьмий фінал для Сан-Франциско Форті Найнерс , які здобули п'ять перемог і лише двічі програли. У них є шанс порівнятися з Нью-Інгленд Петріотс і Піттсбург Стілерс за кількістю перемог у Суперкубку (шість).

Сан-Франциско Форті Найнерс Чинні чемпіони НФЛ Канзас-Сіті Чіфс, за яких грає коханий Тейлор Свіфт Тревіс Келсі, в разі перемоги цього року стануть першою командою, яка виграла Суперкубок двічі поспіль після Нью-Інгленд Петріотс, яким це вдалося у 2003 та 2004 роках.

Стадіон, на якому відбудеться Супербоул (фото: instagram.com/nfl)

Згідно даних сайту перепродажу квитків StubHub, нинішній Супербоул стане найдорожчим за всю історію. Середня ціна квитка сягає близько 8600 доларів!

30-секундна реклама на CBS під час фіналу коштує 7 млн доларів. Понад 50 рекламодавців змагаються за увагу більше 100 млн глядачів, які будуть дивитися матч.

Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі з’явиться в рекламі бренду пива Michelob разом із членом Залу слави НФЛ Деном Маріно.

Актор Крістофер Вокен зіграв головну роль у рекламі BMW.

Також у фіналі покажуть рекламу страхової компанії State Farm, де знявся Арнольд Шварценеггер.

Apple Music є спонсором цьогорічного музичного шоу під час перерви Супербоулу. Минулого року під час виступу Ріанни "яблучна" компанія перейняла на себе спонсорство, замінивши Pepsi, яка була спонсором музичного дійства 10 років поспіль.

Хедлайнером перерви буде восьмиразовий володар премії "Греммі" Ашер, який раніше виступав з Black Eyed Peas на перерві Супербоулу в 2011 році. З ним виступатимуть також зіркові гості, імена яких не розголошують.

При цьому відомо, що виконавиця музики у стилі кантрі Ріба МакІнтайр виконає національний гімн США, а актор Даніель Дюрант зробить це мовою жестів.

Також у рамках шоу перед грою Post Malone виконає "America the Beautiful", Андра Дей виконає "Lift Every Voice and Sing", а актриса Анхель Піньєро виконає обидві пісні мовою жестів.

Post Malone (фото: instagram.com/nfl)

Торгово-промислова палата США очікує, що гра принесе в бюджет Лас-Вегаса більше 500 млн доларів за один день. Згідно прогнозів, приблизно 150 тис. відвідувачів витратять у місті 215 млн доларів на їжу та напої, номери в готелях, сувеніри Суперкубка та інші речі. Ця цифра не включає гроші зі ставок.

До слова, азартні люди з усього світу вже зробили ставок на Суперкубок на суму в понад 23 млрд доларів!

Під час фіналу лише у США буде з'їдено близько 12,5 млн піц і 4 тис. тонн гуакамоле, а 48 млн американців замовлять доставку їжі на суму понад 1,25 млрд доларів. Також, за прогнозами, американці замовлять напередодні фіналу пива майже на 11 млрд доларів!

Під час минулорічного фіналу глядачами було з'їдено стільки картоплі фрі, що нею можна було б наповнити 39 літаків Boeing 747. Цього року буде не менше.

Де дивитися Супербоул

Початок поєдинку запланований на 15:30, 11 лютого за місцевим часом, що відповідає 01:30, 12 лютого за київським.

Офіційний транслятор Super Bowl LVIII - телеканал CBS (Paramount+). У Великій Британії матч покажуть на ITV та Sky Sports, в Німеччині транслюватиме телекомпанія RTL Group (RTL, Nitro), у Франції - BeIN Sports, в Італії - Mediaset Italia 1, в країнах колишньої Югославії - Arena Sport.

Офіційної трансляції матчу в нашій країні не буде. Однак вболівальники в Україні мають нагоду подивитися гру безкоштовно на платформі DAZN.

Як це зробити?

Спершу треба створити акаунт на сайті DAZN (пропозицію придбати пакет трансляцій можна проігнорувати).

Далі потрібно повернутися на головну сторінку сайту, натиснути "Меню", зайти у свій акаунт і обрати пункт NFL Subscription.

Вас переведе на сторінку, де вказана оплата 0,00 грн. Для завершення активації потрібно ввести дані платіжної карти. З вас нічого не зніме (проведеться транзакція за 0,00 грн).

Коли карта буде підв’язана до акаунту DAZN ви, як користувач в Україні, зможете безкоштовно насолоджуватися трансляцією фінальної гри.