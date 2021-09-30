Клопотенко поделился рецептом картофельного пюре и добавил туда неожиданный продукт

"Очень просто – нужно лишь добавить еще какой-то ингредиент, у меня это будет квашеная капуста. Она придаст немного кисловатый приятный вкус. Также, по моему мнению, важно то, как варить картофель для пюре. Во время варки нужно насытить ее ароматами. Я выбрал лавровый лист и душистый перец, но вы можете экспериментировать с другими специями и даже овощами. Например, вкусно будет еще добавить кусочек лука или раздавленный зубчик чеснока. И еще, конечно, более воздушной текстуры и нежного вкуса придаст сливочное масло. Поэтому, не бойтесь экспериментировать даже с простейшими блюдами и наслаждайтесь!" - рассказал Клопотенко.

Ингредиенты

5 картофелин

100 г квашеной капусты

50 г сливочного масла

2 лавровых листа

3 горошины душистого перца

соль по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Очистите 5 картофелин среднего размера и нарежьте произвольными кусочками. Главное, чтоб они были примерно одинакового размера, тогда картофель приготовится равномерно.

Клопотенко представил рецепт пюре из картофеля (фото: klopotenko.com)

Залейте картофель водой, чтоб она полностью его покрывала. Добавьте 2 лавровых листа и 3 горошины душистого перца. Варите до готовности, это примерно 20 минут.

В конце приготовления посолите по вкусу. Вытащите специи и слейте воду, но оставьте немного, чтоб потом можно было довести пюре до нужной консистенции.

Добавьте к картошке 50 г сливочного масла и растолките все вместе.

Добавьте в пюре 100 г квашеной капусты и хорошо перемешайте. Подавайте сразу же.

Клопотенко представил рецепт пюре из картофеля (фото: klopotenko.com)