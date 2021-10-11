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Супер-універсальний продукт: Клопотенко розповів, що можна зробити з лимонами

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Понеділок 11 жовтня 2021 14:06
Супер-універсальний продукт: Клопотенко розповів, що можна зробити з лимонами Фото: Клопотенко розповів про лимони (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Лимони - супер універсальний продукт. У цьому впевнений відомий український кулінар Євген Клопотенко, який пропонує зробити з цього цитруса масу корисних речей.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Особисто для мене лимон за пріоритетом знаходиться десь на рівні з ножем або дощечкою. Я балансую їм смак їжі, або додаю для якогось легкого акценту блюді. Супер універсальний продукт. Однак, фантазія використання зайшла куди далі ніж потерти цедру і вичавити сік", - написав Євген.

Що ж можна ще робити з лимоном?

Лимонна сіль. Для неї вам будуть потрібні: куркума, лимон, сіль. Спочатку натріть цедру лимона, а потім вичавіть сік. Змішайте сік з куркумою і добре перемішайте. Додайте туди сіль і цедру, викладіть на пергамент і просушіть в духовці протягом 7-8 хвилин при температурі 180 градусів.

Заморозьте лимон. Це невеликий лайфхак, що робити з лимоном, який скоро крякне. Коли він досить заморозиться, ви зможете перебити його в блендері і використовувати як доповнення до чаю.

Мелена лимонна цедра. Тут взагалі легко. Зрізаєте лимонну цедру і висушуєте в духовці 7-8 годин при температурі 95 градусів. Потім за допомогою кухонної машини подрібніть цедру в порошок і упакуйте в суху ємність, бажано скляну.

Як ми раніше писали, Клопотенко поділився рецептом картопляного пюре і додав туди несподіваний продукт.

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Евгений Клопотенко
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