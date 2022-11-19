Суп вийшов несмачний? Прості способи врятувати вашу страву

Якщо раптом ваш суп після приготування, м'яко кажучи, не виправдав очікувань - нема потреби в серцях все утилізувати або через "не хочу" впихати у себе подібні плоди кулінарії. Є кілька простих способів врятувати страву від поширених прорахунків з інгредієнтами при готуванні.

Що для цього потрібно, та як зробити суп смачнішим - читайте в матеріалі нижче.

Досить поширена проблема, коли в каструлю потрапляє зайва дрібка-друга солі... і ось уже блюдо пересолене.

Найлегше в таких випадках просто додати води та прокип'ятити на кілька хвилин більше, проте слід бути готовим, що потрібна консистенція страви буде порушена, адже бульйон вийде рідкішим.

Тому є варіанти замість води відправити в каструлю рис - або в пакетиках для варіння, або через відсутність таких загорнуту в марлю чи чисту тканину. Замість рису також можна використовувати борошно.

Ці продукти добре вбирають сіль, і за кілька хвилин рис чи борошно слід дістати з каструлі. Кількість рису чи борошна підбирається, виходячи з особистого кулінарного досвіду, або "на око".

Ще рятують ситуацію при пересолі супу лимонний сік або оцет - їх додають у невеликих кількостях у каструлю, після чого бульйон набуває особливої ​​кислинки, що здатна відволікти смакові рецептори та збалансувати смак страви. Щоб ще урізноманітнити аромат можна додати трохи цукру - одну або дві дрібки.

Картопля (також і інші крохмалисті продукти) також відмінно вбирає сіль і робить смак бульйону м'якшим. Очищену сиру картоплю опускають у каструлю хвилин на десять, і потім перед подачею на стіл її можна прибрати.

Крім нейтралізації пересолу, картопля допомагає зробити суп густішим, тому її також можна використовувати, щоб страва не була надміру рідкою.

У цьому випадку досить окремо відварити кілька картоплин, після чого розім'яти, і відправити у вашу каструлю із супом, ретельно перемішавши.

Картопля прийде на допомогу, якщо в супі багато кислих інгредієнтів та складових. Тут слід просто відправити очищену бульбу в каструлю, яка нейтралізує зайву кислоту та пом'якшить смак.