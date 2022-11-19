Суп вышел невкусным? Простые способы спасти ваше блюдо

Если вдруг ваш суп после приготовления, мягко говоря, не оправдал ожиданий - нет необходимости в сердцах все утилизировать или через "не хочу" впихивать в себя подобные плоды кулинарии. Есть несколько простых способов спасти блюдо от распространенных просчетов с ингредиентами при готовке.

Что для этого нужно, и как сделать суп вкуснее - читайте в материале ниже.

Довольно распространенная проблема, когда в кастрюлю попадает лишняя щепотка-другая соли... и вот уже блюдо пересолено.

Легче всего в таких случаях просто добавить воды и прокипятить на несколько минут больше, однако следует быть готовым, что нужная консистенция блюда будет нарушена, ведь бульон получится более жидким.

Поэтому есть варианты вместо воды отправить в кастрюлю рис - или в пакетиках для варки, или за неимением таковых завернутый в марлю или чистую ткань. Вместо риса также можно использовать муку.

Эти продукты хорошо впитывают соль, и через несколько минут рис или муку следует изъять из кастрюли. Количество риса или муки подбирается, исходя из личного кулинарного опыта, или "на глаз".

Еще спасают положение при пересоле супа лимонный сок или уксус - их добавляют в маленьких количествах в кастрюлю, после чего бульон приобретает особую кислинку, что способна отвлечь вкусовые рецепторы и сбалансировать вкус блюда. Чтобы еще разнообразить аромат можно добавить чуть-чуть сахара - одну или две щепотки.

Картофель (также и другие крахмалистые продукты) тоже отлично впитывает соль и делает вкус бульона мягче. Очищенную сырую картошку опускают в кастрюлю минут на десять, и затем перед подачей на стол ее можно убрать.

Помимо нейтрализации пересола, картофель помогает сделать суп гуще, поэтому ее также можно использовать, чтобы блюдо не было излишне жидким.

В этом случае достаточно отдельно отварить несколько картофелин, после чего размять, и отправить в вашу кастрюлю с супом, тщательно перемешав.

Картофель придет на помощь, если в супе много кислых ингредиентов и составляющих. Тут следует просто отправить очищенную бульбу в кастрюлю, которая нейтрализует излишнюю кислоту и смягчит вкус.