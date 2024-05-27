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Суниця чи полуниця? Лікар розповів, яка з ягід корисніша

Фото: Чи корисна суниця та полуниця (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Суниця та полуниця - це дві неймовірно смачні ягоди. Та яка ж них має найбільшу користь?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис сімейного лікаря Михайла Цюрака в Instagram.

Яка ягода найкорисніша - суниця чи полуниця?

Суниця - невелика за своїми розмірами ягода, але дуже потужна. Вона містить більше вітаміну С, ніж полуниця, що допомагає зміцнювати імунітет. Суниця також багата антиоксидантами, які захищають наші клітини від старіння і різних захворювань. Перевагою суниць, особливо диких, є їхній розмір та відсутність впливу селекції, це зменшує ризик алергічних проявів.

Полуниця, у свою чергу, більша за розміром і солодша на смак. Вона також містить багато вітаміну С і антиоксидантів, але в дещо менших кількостях порівняно з суницею. Проте полуниця багатша на фолієву кислоту, яка важлива для здоров'я серця та нервової системи. Полуниця містить більше клітковини, ніж суниця, це корисно для нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту.

Чому треба включати ці ягоди в раціон

Суниця допомагає підтримувати здоров'я шкіри, сприяє хорошому травленню та зміцнює судини.

Полуниця покращує настрій, допомагає боротися зі стресом і сприяє загальному зміцненню організму.

Отже, обираючи між суницею і полуницею, пам'ятайте, що обидві ці ягоди варто додати у ваші страви та перекуси.

Не забувайте, що полуниці можуть бути потенційним алергеном через велику кількість червоного пігменту в них.

 

Нагадаємо, що в Києві продають черешню по "космічній" ціні.

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