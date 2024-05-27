RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Земляника или клубника? Врач рассказал, какая из ягод полезнее

Фото: Полезна ли земляника и клубника (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Земляника и клубника - это две невероятно вкусные ягоды. Но какая же их имеет наибольшую пользу?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост семейного врача Михаила Цюрака в Instagram.

Какая ягода самая полезная – земляника или клубника?

Земляника - небольшая по своим размерам ягода, но очень мощная. Она содержит больше витамина С, чем клубника, что помогает укреплять иммунитет. Земляника также богата антиоксидантами, которые защищают наши клетки от старения и различных заболеваний. Преимуществом земляники, особенно дикой, является их размер и отсутствие влияния селекции, это уменьшает риск аллергических проявлений.

Клубника, в свою очередь, больше по размеру и слаще по вкусу. Она также содержит много витамина С и антиоксидантов, но в несколько меньших количествах по сравнению с земляникой. Однако клубника богаче фолиевой кислоты, которая важна для здоровья сердца и нервной системы. Клубника содержит больше клетчатки, чем земляника, это полезно для нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

Почему нужно включать эти ягоды в рацион

Земляника помогает поддерживать здоровье кожи, способствует хорошему пищеварению и укрепляет сосуды.

Клубника улучшает настроение, помогает бороться со стрессом и способствует общему укреплению организма.

Итак, выбирая между земляникой и клубникой, помните, что обе эти ягоды следует добавить в ваши блюда и перекусы.

Не забывайте, что клубника может быть потенциальным аллергеном из-за большого количества красного пигмента в них.

 

Напомним, что в Киеве продают черешню по "космической" цене.

Также читайте, названы 5 самых полезных фруктов, которые нужно есть всем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеЯгоды