Сумка - це не просто аксесуар. Які моделі вибрати у 2025 році, щоб бути найстильнішою

"Сумка - це не просто аксесуар. Що у вас у сумці? Телефон, косметика, книга або півдома? У будь-якому разі, якщо ви хочете оновити свій гардероб, пропоную ознайомитися з головними моделями 2025 року, які вже підкорили світові подіуми", - ідеться в публікації.

Які сумки в тренді 2025 року

Прямокутна сумка

"Ця модель - справжня ода елегантності та практичності. Вона нагадує класичні сумки лікарів з минулого (модель Доктор Holland), але в сучасному, дуже стильному виконанні. Жорстка форма, якісна шкіра та мінімалістичний дизайн з акцентом на деталях саме те, що робить її ідеальною для ділових образів", - зазначила Шевченко.

Наприклад, прямокутна сумка Arcadie від Miu Miu - це елегантний і витончений аксесуар, що поєднує в собі класику та сучасні модні тенденції.

Сумка прямокутної форми (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Сумка "Такса"

Ця модель – уособлення сучасного мінімалізму. Її форма нагадує витягнуту "таксу", що надає їй особливого шарму. Вона містка, універсальна та стильна, чудово доповнить будь-який гардероб. Дизайнери Prada і Fendi люблять цю модель і пропонують її в насичених відтінках: шоколадному, графітовому та смарагдовому.

Сумка "такса" (фото: instagram.com/purpur.stylist)

М'які замшеві сумки

Замша повертається, але в більш м'якій, більш ніжній інтерпретації. Ці сумки ідеально доповнюють зимові та осінні образи, додаючи їм тепло і текстуру. Celine і Bottega Veneta продемонстрували ці моделі на своїх подіумах у відтінках карамелі, пудри та чорного.

Сумка із замші (фото: instagram.com/purpur.stylist)

М'які об'ємні клатчі

Це справжній must-have 2025 року. Забудьте про крихітні клатчі, які важко назвати практичними.

"Нові клатчі - це великі, м'які та зручні "хмаринки", які підійдуть як для вечірніх виходів, так і для повсякденних прогулянок. Valentino і Chanel продемонстрували їх у всій красі на своїх показах", - зазначила Олена Шевченко.

Сумка-клатч (фото: instagram.com/purpur.stylist)