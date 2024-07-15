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Сумісність знаків Зодіаку: ці пари живуть довго, в коханні та щасливо

Сумісність знаків Зодіаку (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вважається, деякі знаки Зодіаку можуть похвалитися ідеальної сумісністю. І якщо вони знаходять свого "соулмейта", то знаходять щастя в коханні та шлюбі.

Які знаки Зодіаку ідеально підходять один одному, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Times of India.

Рак та Риби

Емоційні та чуттєві Риби почуваються максимально комфортно поряд з турботливими Раками. Разом вони генерують творчі ідеї та в усьому підтримують один одного.

Близнюки та Терези

Ці "повітряні" знаки Зодіаку можуть похвалитися ідеальною сумісністю. Терези цінують комфорт і гармонію, а Близнюки допомагають їм не відмовлятися від авантюр.

Овен та Лев

Представники цих знаків Зодіаку багато в чому схожі. Їхні "вогняні" характери, здавалося б, могли призвести до катастрофи. Однак коли вони поряд, відбувається магія - їхні стосунки часто бувають дуже міцними та щасливими.

Діва та Телець

Надійні Діви та "вибухові" Тільці можуть стати ідеальною парою. Вся річ у тому, що вони врівноважують один одного, завдяки чому багато гострих кутів згладжуються, а кращі якості стають помітнішими.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, які знаки Зодіаку ніколи не щасливі разом.

Крім цього, ви можете дізнатися, яким знакам Зодіаку пощастить вже з понеділка.

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