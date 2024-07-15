Совместимость знаков Зодиака: эти пары живут долго, в любви и счастливо

Рак и Рыбы

Эмоциональные и чувственные Рыбы чувствуют себя максимально комфортно рядом с заботливыми Раками. Вместе они генерируют творческие идеи и поддерживают друг друга во всем.

Близнецы и Весы

Эти "воздушные" знаки Зодиака могут похвастаться идеальной совместимостью. Весы ценят комфорт и гармонию, а Близнецы помогают им не отказываться от авантюр.

Овен и Лев

Представители этих знаков Зодиака во многом похожи. Их "огненные" характеры, казалось бы, могли привести к катастрофе. Однако когда они рядом, происходит магия - их отношения часто бывают очень прочными и счастливыми.

Дева и Телец

Надежные Девы и "взрывные" Тельцы могут стать идеальной парой. Все дело в том, что они будут уравновешивать друг друга, благодаря чему многие острые углы сгладятся, а лучшие качества станут более заметными.