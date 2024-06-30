ua en ru
Нд, 30 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Найгірші пари за гороскопом. Цим знакам Зодіаку не судилося бути разом

Неділя 30 червня 2024 10:01
UA EN RU
Найгірші пари за гороскопом. Цим знакам Зодіаку не судилося бути разом Сумісність знаків Зодіаку (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вважається, що представники деяких знаків Зодіаку дуже складно вживаються з іншими. І йдеться про конкретні пари, в яких навряд чи вдасться знайти щастя.

Які знаки Зодіаку несумісні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на The Times of India.

Лев та Скорпіон

Представникам цих знаків Зодіаку максимально складно порозумітися. Леви жадають уваги та постійної похвали, а Скорпіони ненавидять ділитися почуттями. При цьому обидва знаки неймовірно ревниві та постійно змагатимуться.

Водолій та Телець

Ці знаки просто несумісні. Водолії опираються всьому, що намагається їх контролювати, а Тельці цінують комфорт та чіткий план. Через це їм складно дружити чи будувати стосунки, адже їм просто не судилося бути разом.

Рак та Стрілець

Протилежності, які не притягуються - це саме про Раки та Стрільці. Перші ненавидять шум і метушню, другі ж обожнюють авантюри та опираються будь-яким правилам. Це призводить до серйозних скандалів.

Діва та Стрілець

Представники цих знаків Зодіаку ніколи не уживуться разом, якщо не миритимуться з особливостями один одного. Діви вимагають порядку та гармонії, а Стрільцям все це чуже, а тому разом їм дуже складно.

Овен та Рак

Люди, народжені під цими знаками, частіше стають заклятими ворогами, але не партнерами чи друзями. Сміливі Овни на дух не переносять обережних Раків. Їм важко знайти компроміс.

Козоріг та Близнюки

Представники цих знаків Зодіаку не можуть порозумітися. І річ у тому, що Козероги та Близнюки просто наділені різним темпераментом. Їхні стосунки - суцільні скандали.

До речі, раніше з'явився Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 червня.

Також ми розповідали, що справжнє кохання подарує крила трьом знакам Зодіаку.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогія Гороскоп Астрологія
NEWS
Не тільки ТЦК. Хто де і як може перевіряти військово-обліковий документ
Не тільки ТЦК. Хто де і як може перевіряти військово-обліковий документ