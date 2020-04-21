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Под Сумами жестоко убили редкое краснокнижное животное: разгорается скандал

STYLERЖизнь    21.04.2020 - 09:03
Под Сумами жестоко убили редкое краснокнижное животное: разгорается скандал
В Сумской области убили краснокнижное животное (коллаж РБК-Украина)

В Сумской области браконьеры убили самку зубра, занесенного в Красную книгу

В Сумской области неизвестные убили самку зубра. Это животное на грани вымирания и занесено в Красную книгу. О браконьерах сообщил на своей странице в Facebook Евгений Лаврик. Убийство произошло на Пасху, 19 апреля в Бочечковском лесничестве Контопского лесного хозяйства.

"Сейчас весь наш отдел охраны и защиты леса лесхоза на месте происшествия. Задействована полиция и эксперты. Есть подозрения. Накануне видели местных парней неподалеку, которые ранее уже имели проблемы с законом по браконьерству", - написал Лаврик.

К счастью, самка зубра не была беременна. В преступлении подозревают молодых парней, которых видели недалеко от места убийства. Люди уже имели проблемы с законом, поэтому навлекли на себя подозрение.

Сейчас полиция начала расследование по данному делу.

Напомним, что, Кабинет министров Украины установил штраф в 130 тыс. гривен за уничтожение или нанесение повреждений европейскому лосю, который занесен в Красную Книгу Украины.

Под Сумами жестоко убили редкое краснокнижное животное: разгорается скандалПод Сумами жестоко убили редкое краснокнижное животное: разгорается скандалПод Сумами убили самку зубра (фото: Евгений Лаврик/Facebook)

Как мы ранее писали, под Одессой силовики хвастаются убийством краснокнижных птиц, там разгорелся скандал.

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