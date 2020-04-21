Під Сумами жорстоко вбили рідкісну червонокнижну тварину: починається скандал

У Сумській області вбили червонокнижну тварину (колаж РБК-Україна)

У Сумській області браконьєри вбили самку зубра, занесену в Червону книгу

У Сумській області невідомі вбили самку зубра. Ця тварина на межі вимирання і занесена в Червону книгу. Про браконьєрів повідомив на своїй сторінці у Facebook Євген Лаврик. Вбивство сталося на Великдень. 19 квітня в Бочечковському лісництві Контопського лісового господарства.

"Зараз весь наш відділ охорони і захисту лісу лісгоспу на місці події. Задіяна поліція і експерти. Є підозри. Напередодні бачили місцевих хлопців неподалік, які раніше вже мали проблеми з законом через браконьєрство", - написав Лаврик.

На щастя, самка зубра не була вагітна. У злочині підозрюють молодих хлопців, яких бачили недалеко від місця вбивства. Люди вже мали проблеми з законом, тому викликали підозру.

Зараз поліція почала розслідування по даній справі.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України встановив штраф у 130 тис. гривень за знищення або нанесення пошкоджень європейському лосю, який занесений в Червону Книгу України.

Під Сумами вбили самку зубра (фото: Євген Лаврик/Facebook)

Як ми раніше писали, під Одесою силовики хваляться вбивством червонокнижних птахів, там розгорівся скандал.