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Под Одессой силовики хвастаются убийством краснокнижных птиц: разгорается скандал

STYLERЖизнь    03.04.2020 - 09:31
Под Одессой силовики хвастаются убийством краснокнижных птиц: разгорается скандал
Под Одессой силовики убили птицу из Красной книги (Коллаж РБК-Украина)

В сети показали фото одесских полицейских, которые хвастаются убийством редких птиц

В Одесской области разыскивают двоих полицейских и одного чиновника, которые убивают птиц, занесенных в Красную книгу. Об этом вопиющем случае сообщил на своей Facebook-странице Демьян Ганул. Он опубликовал фото, сделанное зимой. В кадре можно увидеть представитель разрешительной системы полиции Николая Черного, полицейского Максима Тимотина и чиновника, имя которого пока неизвестно.

Мужчины позируют на фоне убитого беркута, один из них целится в птицу.

"На фото вы можете видеть трех негодяев, которые под прикрытием охотничьего билета охотятся на краснокнижных животных. Сейчас зафиксировано убийство птицы - беркут (золотой орел). Установлено, что справа на фото - представитель разрешительной системы полиции Коля Черный. Слева на фото - представитель Полиция Одесской области по фамилии - Максим Тимотин. Тот что в центре ориентировано тоже офицер полиции. Эта информация проверяется", - написал Демьян.

Под Одессой силовики хвастаются убийством краснокнижных птиц: разгорается скандалПод Одессой силовики охотятся на краснокнижных птиц (фото: Facebook)

Демьян просит украинцев найти мужчин на фото, чтобы они понесли наказание.

"Мы не можем позволить чиновникам с оружием уничтожать животных, занесенных в Красную книгу. Виновники должны понести наказание по закону, а это до семи лет заключения", - резюмировал Ганул.

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