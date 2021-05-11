Під Сумами випадковий перехожий врятував жінку, яку затиснуло в лісосмузі (відео)

У Сумській області сталася ДТП з перевертанням. 27-річна дівчина виявилася заблокованою у власному авто в лісосмузі. Невідомо, чим би це закінчилося, якби не випадковий перехожий.

Жінка не могла зв'язно говорити і пояснити, що саме сталося. Обставини дорожньо-транспортної пригоди належить з'ясувати слідству.

Перехожий виявив всередині жінку-водія і викликав рятувальників. Вони витягли постраждалу, яка була в шоковому стані.

Аварія трапилася при в'їзді в місто Кролевець Конотопського району. Чоловік проходив повз і побачив за деревами авто, яке лежало на даху.

Раніше ми писали, що у Києві самоскид зачепився і повис на шляхопроводі. Його ніяк не могли "відірвати".

Також повідомлялося, що в Києві автомобіль сам себе викрав і влаштував дивну ДТП.