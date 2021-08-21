Под Сумами пропал в лесу 6-летний мальчик, который не разговаривает: фото и приметы ребенка
Под Сумами маленький мальчик в лесу собирал бузину и пропал - на поиски ребенка отправились спасатели и полицейские, водолазы и кинологи, волонтеры и местные жители, всего общей численностью более 150 человек.
Об этом 21 августа передали в пресс-службе ГСЧС в Сумской области.
Мальчик 2014 года рождения потерялся в лесу возле села Шкуратовка.
Сегодня утром спасатели получили сообщение об исчезновении ребенка, и были начаты масштабные поисковые мероприятия.
Малыша разыскивают: 47 человек личного состава от ГСЧС, более 90 полицейских, 4 кинолога с двумя собаками, 4 человека от областной водолазно-спасательной службы с одним плавсредством, 8 волонтеров и несколько местных жителей.
Прочесывается лес и ближайшие районы, а также исследуются водоемы.
Также спасатели проинформировали, что к поисковым работам дополнительно привлекают сотрудников подразделений из городов Путивль и Бурынь.
Как сообщили в полиции Сумской области, 6-летнего мальчика зовут Богдан Хоменко. Ребенок вчера, находясь с родителями, около 19 часов вечера исчез, в то время, как его мама и папа отвлеклись.
Правоохранители опубликовали фото и дали приметы ребенка: на вид мальчику 5-6 лет, рост - 110-115 см, худощавого телосложения. Имеет светлые короткие волосы и серые глаза.
Был одет в футболку серого цвета, черные шорты и белый картуз.
Полиция просит всех, кому может быть известно местонахождение ребенка, позвонить по телефону: 0544-39-12-80, или на круглосуточную линию "102".
Под Сумами ищут 6-летнего Богдана Хоменко (фото: facebook.com/policesumy)
По словам мамы мальчика Юлии, 20 августа Богдан вместе с семьей гулял в лесу и собирал бузину, но около семи часов вечера исчез, передает "Суспільне".
Через несколько часов родители обратились в полицию за помощью в поисках сына.
Городской глава Белополья Юрий Зарко в своем Facebook рассказал, что мальчик "имеет признаки психического расстройства и не разговаривает".
"Именно это затрудняет поиск. Мальчик может сидеть на одном месте и не реагировать на оклики. Реагирует на свое имя - Богдан, а также на "мультики" и "мороженое" Большая просьба ко всем, кто имеет возможность, приобщиться к поискам. Особенно это касается, тех, кто планирует ехать на заготовку бузины в ту местность!" - пишет мэр.
Он добавил карту с обозначенным местом, где в последний раз видели ребенка.
Под Сумами в лесу пропал 6-летний мальчик (фото: facebook.com)
Напомним, что несколько дней назад на Закарпатье разыскивали четверых детей, которые отправились в лес собирать ягоды и грибы, но заблудились. Двоих мальчиков и двух девочек искали весь день, и к счастью малыши нашлись целые и невредимые. Позже дети признались, что не думали уходить далеко в лес, но и возвращаться домой с пустыми руками тоже не хотели.
Добавим также, что перед этим в Карпатах нашли 6-летнего мальчика, который заблудился и провел ночь один в горах.