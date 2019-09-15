В Сумах женщина на Lexus прокляла полицейских: "героиня" оказалась скандальной

В Сумах женщина на Lexus проклинала полицейских, которые ее остановили за нарушение ПДД. Теперь стало известно, кто же оказался за рулем дорогого автомобиля. "Героиней" оказалась экс-кандидат на пост мэра города Галина Орел. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Напомним, что женщина очень сопротивлялась штрафу и принялась проклинать всех полицейских. Ей было все равно, что камера фиксировала каждое ее слово. Она в выражениях себя не сдерживала.

Фото: Галина Орел (facebook.com/KyivOperativ)

Галина Орел известна в Сумах тем, что в 2014 году баллотировалась на пост мэра Сум. В 2000-ых она возглавляла в городе службу такси "Волга-Волга". Тогда женщина оказалась в эпицентре скандала из-за конфликтов с другими службами такси за парковки.

Ее таксисты запрещали другим парковаться в определенных местах Сум. Но на этом скандалы с истеричной женщиной не закончились. Также Орел занималась ювелирным бизнесом и была директором кондитерской фабрики "Сумчаночка". Киоски "Сумчаночка", по данным Сумской мэрии, были установлены незаконно. Из-за этого принимались решения об их демонтаже, а Галина Орел была категорически с этим несогласна и устраивала акции протеста.

Как мы ранее писали, в Сумах патрульные остановили автомобиль Lexus за то, что слева на машине не было зеркала заднего вида.

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