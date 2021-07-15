В Сумах ввели комендантский час: для кого и почему

В Сумах решили ввести комендантский час и ограничить пребывание детей и подростков на улицах и других общественных местах после 22:00 на территории городской территориальной общины.
Об этом 15 июля говорится в заявлении на информационном портале Сумского горсовета.
Кроме того, в городе будет проводить рейды для контроля выполнения такого решения.
В Сумском горсовете объяснили, что решение об ограничениях принято в целях:
"Решение продиктовано заботой о здоровье и безопасности детей. Речь идет о запрете пребывания в определенных местах в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых", - пояснил введение комендантского часа мэр Сум Александр Лысенко.
В случае выявления нарушений, родителей или лиц, их заменяющих, будут привлекать к административной ответственности.
Также усиливается контроль за соблюдением запрета на продажу в учреждениях торговли всех форм собственности лицам до 18 лет табачных изделий, пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, а также их распитие в общественных местах.
Как рассказал заместитель начальника управления "Службы по делам детей" Виктор Павленко, решение вступает в силу с момента опубликования.
Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют введение нового карантина в Украине уже осенью, включительно с локдаунами.