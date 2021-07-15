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В Сумах ввели комендантский час: для кого и почему

Автор: Владимир Костырин

В Сумах решили ввести комендантский час и ограничить пребывание детей и подростков на улицах и других общественных местах после 22:00 на территории городской территориальной общины.

Об этом 15 июля говорится в заявлении на информационном портале Сумского горсовета.

Кроме того, в городе будет проводить рейды для контроля выполнения такого решения.

Кого касается комендантский час

  • Ограничения с 22:00 до 06:00 вводятся для детей в возрасте до 16 лет.
  • Запрещается пребывание юных сумчан в это время на улицах и в различных заведениях без присутствия одного из родителей или иного законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет персональную ответственность.

В каких местах действуют ограничения

  • запрещается пребывание детей на улицах;
  • в учреждениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений,
  • в заведениях общественного питания,
  • в других общественных местах в Сумах.

Для чего вводится комендантский час

В Сумском горсовете объяснили, что решение об ограничениях принято в целях:

  • профилактики правонарушений среди детей и молодежи,
  • предупреждения криминогенной обстановки в подростковой среде на территории города,
  • предупреждения совершения противоправных действий детьми,
  • распространения проявлений употребления несовершеннолетними алкогольных и слабоалкогольных напитков,
  • продажи подросткам спиртных напитков и вовлечение их в пьянство.

"Решение продиктовано заботой о здоровье и безопасности детей. Речь идет о запрете пребывания в определенных местах в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых", - пояснил введение комендантского часа мэр Сум Александр Лысенко.

Какие наказания ждут нарушителей

В случае выявления нарушений, родителей или лиц, их заменяющих, будут привлекать к административной ответственности.

Рейды, методы контроля и проверки документов

  • Отмечается, что в эти вечерние и ночные часы владельцы заведений и уполномоченные ими лица вправе требовать у молодых посетителей документы, подтверждающие достижения ими 16-летнего возраста.
  • Также было поручено усилить контроль и проводить проверки Управлению образования и науки, Центру социальных служб, отделу торговли, быта и защиты прав потребителей совместно с местной полицией.
  • Совместные рейды будут проводить один раз в квартал.

Также усиливается контроль за соблюдением запрета на продажу в учреждениях торговли всех форм собственности лицам до 18 лет табачных изделий, пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, а также их распитие в общественных местах.

Когда заработают ограничения

Как рассказал заместитель начальника управления "Службы по делам детей" Виктор Павленко, решение вступает в силу с момента опубликования.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют введение нового карантина в Украине уже осенью, включительно с локдаунами.

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Сумыкомендантский час