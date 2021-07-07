Нас ждут новые локдауны: эксперты прогнозируют введение нового карантина в Украине уже осенью

Наступило лето, а с ним и уменьшилось количество заболеваний коронавирусом в стране. Но расслабляться еще не время, так как в мире уже выявлены новые штаммы COVID-19 "Дельта и "Лямбда".

С наступлением тепла в Украине количество заболевших существенно снизилось. Многие уже переболели, а некоторые даже сделали две дозы прививки от инфекции.

Нас ждут новые локдауны

Экономический эксперт Александр Хмелевский предполагает, что новые карантины в нашей стране еще впереди и сказать им навсегда "до свидания" мы еще не можем. Более того - нам придется ежегодно сталкиваться с запретами и ограничениями.

"Коронавирус является сезонным вирусным заболеванием. Летом количество больных снижается, а осенью когда становится прохладно, количество больных резко возрастает. Независимо от штамма Дельта или других штаммов, но нам ежегодно придется сталкиваться с этой проблемой. Поскольку власть не может обеспечить эффективную борьбу с заболеванием, то она будет действовать, как и раньше, вводить ограничительные меры в стране. Поэтому нас ждут новые локдауны", - считает Хмелевский.

О ковиде забыли. На время

Эксперт "Украинского центра общественного развития" и кандидат философских наук Юрий Подорожний отмечает, что еще вначале лета, когда показатели распространения COVID-19 начали падать, украинцы с присущим им оптимизмом и большим упорством начали искать пути, как вырваться куда-то в отпуск.

"Собственно об инфекции все стали вспоминать только с необходимостью получить прививки для возможного выезда заграницу или в случае болезни родственников", - подметил эксперт.

По его мнению, конца коронавирусу в нашей стране еще точно не видно, ведь процент вакцинируемых очень мал.

"Во-первых, угроза всплесков инфекции не исчезнет до тех пор, пока не будет вакцинировано достаточное количество украинцев, во-вторых, вирусологи говорят, что мутации - это естественный процесс, а поэтому нужно быть готовыми к любому сценарию", - считает Подорожний.

Вероятность локдауна есть из-за новых штаммов, не стоит забывать об их опасности.

"Конечно, вирус мутирует и с начала пандемии мы сталкивались с различными разновидностями. Предыдущий, который все ждали с опаской был "британский", но он не привел к катастрофическим последствиям. Кроме того, было зарегистрирован южноафриканскую и бразильскую вариацию вируса, а также новую модификацию индийского вируса или официальным названием ВОЗ "Дельта", - напомнил Юрий.

Эксперт отмечает, что например, в России уже введен локдаун из-за индийского штамма, который увеличил смертность.

ВОЗ не исключает возможности новых локдаунов в мире, но есть и хорошие новости

Кстати, ВОЗ заявляет, что штамм вируса "Дельта" может привести к локдауну в мировом масштабе.

В связи с этим украинская власть внедряет новые правила пересечения украинской границы на въезд, которые начали действовать с 2 июля.

Важнейшей новостью является то, что, по словам врачей, вакцина Pfizer является эффективной в борьбе с индийским штаммом, а потому, очевидно, что государство должно как можно быстрее обеспечить доступ граждан к вакцине, а украинцы должны прививаться.

"Тем более, что другого пути победить COVID-19 нет, а угроза умереть от этой болезни не исчезнет, ​​даже если вы купили справку, что вакцинированы", - резюмировал Подорожний.