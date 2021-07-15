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У Сумах ввели комендантську годину: для кого і чому

Автор: Володимир Костирін

У Сумах вирішили запровадити комендантську годину та обмежити перебування дітей та підлітків на вулицях та інших громадських місцях після 22:00 на території міської територіальної громади.

Про це 15 липня йдеться в заяві на інформаційному порталі Сумської міськради.

Крім того, в місті проводитиме рейди для контролю виконання такого рішення.

Кого стосується комендантська година

  • Обмеження з 22:00 до 06:00 вводяться для дітей у віці до 16 років.
  • Забороняється перебування юних сумчан в цей час на вулицях і в різних закладах без присутності одного з батьків або іншого законного представника дитини або особи, яка його супроводжує і несе персональну відповідальність.

В яких місцях діють обмеження

  • забороняється перебування дітей на вулицях;
  • в установах, в яких здійснюється діяльність у сфері розваг,
  • у закладах громадського харчування,
  • в інших громадських місцях у Сумах.

Для чого вводиться комендантська година

У Сумській міськраді пояснили, що рішення про обмеження прийнято з метою:

  • профілактики правопорушень серед дітей та молоді,
  • попередження криміногенної обстановки в підлітковому середовищі на території міста,
  • запобігання вчиненню протиправних дій дітьми,
  • запобігання поширенню проявів вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв,
  • продажі підліткам спиртних напоїв і залучення їх до пияцтва.

"Рішення продиктоване турботою про здоров'’я та безпеку дітей. Йдеться про заборону перебування в певних місцях у вечірні та нічні години без супроводу дорослих", - пояснив введення комендантської години мер Сум Олександр Лисенко.

Які покарання чекають на порушників

У разі виявлення порушень, батьків або осіб, які їх замінюють, притягатимуть до адміністративної відповідальності.

Рейди, методи контролю та перевірки документів

  • Зазначається, що у ці вечірні та нічні години власники закладів та уповноважені ними особи мають право вимагати у молодих відвідувачів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.
  • Також було доручено посилити контроль і проводити перевірки Управлінню освіти і науки, Центру соціальних служб, відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів спільно з місцевою поліцією.
  • Спільні рейди проводитимуть один раз на квартал.

Також посилюється контроль за дотриманням заборони на продаж в установах торгівлі всіх форм власності особам до 18 років тютюнових виробів, пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, а також їх розпивання в громадських місцях.

Коли запрацюють обмеження

Як розповів заступник начальника Управління "Служби у справах дітей" Віктор Павленко, рішення набирає чинності з моменту опублікування.

Раніше повідомлялося, що експерти прогнозують введення нового карантину в Україні вже восени, включно з локдаунами.

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