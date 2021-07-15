У Сумах ввели комендантську годину: для кого і чому

У Сумах вирішили запровадити комендантську годину та обмежити перебування дітей та підлітків на вулицях та інших громадських місцях після 22:00 на території міської територіальної громади.
Про це 15 липня йдеться в заяві на інформаційному порталі Сумської міськради.
Крім того, в місті проводитиме рейди для контролю виконання такого рішення.
У Сумській міськраді пояснили, що рішення про обмеження прийнято з метою:
"Рішення продиктоване турботою про здоров'’я та безпеку дітей. Йдеться про заборону перебування в певних місцях у вечірні та нічні години без супроводу дорослих", - пояснив введення комендантської години мер Сум Олександр Лисенко.
У разі виявлення порушень, батьків або осіб, які їх замінюють, притягатимуть до адміністративної відповідальності.
Також посилюється контроль за дотриманням заборони на продаж в установах торгівлі всіх форм власності особам до 18 років тютюнових виробів, пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, а також їх розпивання в громадських місцях.
Як розповів заступник начальника Управління "Служби у справах дітей" Віктор Павленко, рішення набирає чинності з моменту опублікування.
Раніше повідомлялося, що експерти прогнозують введення нового карантину в Україні вже восени, включно з локдаунами.